Udženija (ODS): Rozšiřujeme kapacity sociálního bydlení

Dostupné bydlení není jen o počtu bytů, ale i o rychlosti, s jakou dokážeme reagovat na akutní potřeby těch, kteří naši pomoc potřebují. Proto rozšiřujeme kapacity sociálního bydlení - nová ubytovna ve Stodůlkách nabízí 44 ubytovacích jednotek pro téměř 100 lidí.
Pokračujeme tím v systematické pomoci lidem v tíživé situaci. Navíc jsme našli řešení, které je efektivní, finančně odpovědné a zároveň okamžitě pomáhá těm, kteří se ocitli v bytové nouzi. Nemovitost je totiž ve velmi dobrém stavu a může sloužit potřebným okamžitě, bez složitých a drahých úprav.
Díky všem, kdo koupi na zastupitelstvu podpořili. Přeji si, aby ubytovna ve Stodůlkách byla nejen novým domovem, ale třeba i odrazovým můstkem ke stabilnějšímu životu. Všem jejím budoucím obyvatelům držím palce.
autor: PV