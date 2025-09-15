Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?

15.09.2025 12:18 | Monitoring

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany k demonstraci v Londýně

Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Stačilo oslavuje začátek "revoluce" v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?

V sobotu 13. září proběhla v Londýně stotisícová demonstrace svolaná rasistickým a ultrapravicovým aktivistou a politikem Tommym Robinsonem.

Tommy Robinson:

  • Je jedním z nejznámějších představitelů britské krajní pravice, je propojen s místní i mezinárodní neonacistickou scénou
  • Dlouhodobě šíří ve veřejném prostoru rasistické, islamofobní a protiimigrační názory, včetně vytváření a šíření dezinformací namířených proti migrantům a různým etnickým skupinám, které obviňuje například z pedofilie
  • Otevřeně podporuje a obhajuje krajně pravicové teroristy a útočníky, jako v případě střelce z mešity ve Finsbury Parku, se kterým byl před jeho útokem v roce 2017 dokonce v kontaktu
  • Byl několikrát zatčen a odsouzen za podvody, násilné útoky, obtěžování a držení drog
  • Dlouhodobě podporuje Izrael, který páchá genocidu v Gaze a terorizuje Palestince

Demonstrací plnou anglických a izraelských vlajek zaznívala nenávistná hesla namířená vůči migrantům, etnickým menšinám či trans lidem včetně fašistických konspiračních teorií o “velkém nahrazení”. Demonstranti rovněž fyzicky napadali účastníky dvacetitisícové protidemonstrace, zatímco policie nečinně přihlížela.

V Česku zatím hnutí Stačilo vydalo na svých sociálních sítích příspěvek s videem z této demonstrace a popiskem “začala revoluce, znělo Londýnem, lidé protestovali proti vládě” bez jakéhokoliv dalšího kontextu. Tím pro českého čtenáře vytváří dojem, že tato demonstrace je něčím inspirujícím, což je vidět i v burcujících komentářích pod jejich příspěvkem.

Toto ale není žádná revoluce a fašistická politika Tommyho Robinsona není alternativa. Obrovská účast na této demonstraci je hluboce znepokojivá a ukazuje na naprosté selhání (nejen) Velké Británie ohledně normalizace krajně pravicové a nenávistné rétoriky. Rétoriky, která vedla k nástupu fašismu a nacismu v řadě evropských zemí v první polovině minulého století.

Naším úkolem je stát tvrdě a nekompromisně proti fašismu, rasismu a krajní pravici, a bojovat za skutečnou alternativu - důstojný život, svobodu a rovnost pro všechny bez rozdílu. Za demokratický socialismus!

Psali jsme:

Levice: Zahajujeme spojení se stranou Budoucnost
Nejen Británie. I v Austrálii se masově protestuje proti migrantům
Britové v ulicích kvůli migrantům. Věší vlajky, staví noční hlídky
Tommy Robinson sbalen policií. Jen seděl v kavárně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

levice , migrace , Velká Británie , Robinson , Stačilo

autor: PV

To jako vážně?

Myslíte, že o tom, kdo by měl být premiér má rozhodovat nějaký posudek? A co volby a lidi? Berete jejich rozhodnutí vůbec vážně? Jestli politik může kandidovat, proč by nemohl být pak ministr, premiér nebo třeba prezident? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?

12:18 Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany k demonstraci v Londýně