Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?

Stačilo oslavuje začátek "revoluce" v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?
V sobotu 13. září proběhla v Londýně stotisícová demonstrace svolaná rasistickým a ultrapravicovým aktivistou a politikem Tommym Robinsonem.
Tommy Robinson:
- Je jedním z nejznámějších představitelů britské krajní pravice, je propojen s místní i mezinárodní neonacistickou scénou
- Dlouhodobě šíří ve veřejném prostoru rasistické, islamofobní a protiimigrační názory, včetně vytváření a šíření dezinformací namířených proti migrantům a různým etnickým skupinám, které obviňuje například z pedofilie
- Otevřeně podporuje a obhajuje krajně pravicové teroristy a útočníky, jako v případě střelce z mešity ve Finsbury Parku, se kterým byl před jeho útokem v roce 2017 dokonce v kontaktu
- Byl několikrát zatčen a odsouzen za podvody, násilné útoky, obtěžování a držení drog
- Dlouhodobě podporuje Izrael, který páchá genocidu v Gaze a terorizuje Palestince
Demonstrací plnou anglických a izraelských vlajek zaznívala nenávistná hesla namířená vůči migrantům, etnickým menšinám či trans lidem včetně fašistických konspiračních teorií o “velkém nahrazení”. Demonstranti rovněž fyzicky napadali účastníky dvacetitisícové protidemonstrace, zatímco policie nečinně přihlížela.
V Česku zatím hnutí Stačilo vydalo na svých sociálních sítích příspěvek s videem z této demonstrace a popiskem “začala revoluce, znělo Londýnem, lidé protestovali proti vládě” bez jakéhokoliv dalšího kontextu. Tím pro českého čtenáře vytváří dojem, že tato demonstrace je něčím inspirujícím, což je vidět i v burcujících komentářích pod jejich příspěvkem.
Toto ale není žádná revoluce a fašistická politika Tommyho Robinsona není alternativa. Obrovská účast na této demonstraci je hluboce znepokojivá a ukazuje na naprosté selhání (nejen) Velké Británie ohledně normalizace krajně pravicové a nenávistné rétoriky. Rétoriky, která vedla k nástupu fašismu a nacismu v řadě evropských zemí v první polovině minulého století.
Naším úkolem je stát tvrdě a nekompromisně proti fašismu, rasismu a krajní pravici, a bojovat za skutečnou alternativu - důstojný život, svobodu a rovnost pro všechny bez rozdílu. Za demokratický socialismus!
autor: PV