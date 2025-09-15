Vích (SPD): Počet cizinců v ČR již nezvládáme

Migrace může být i přínosem, ale jen pečlivě státem prověřených osob, bez přílišné koncentrace osob z jediného státu nebo skupiny států a celkově aby to nebylo v nepoměru k dosavadní populaci. Ideální je migrace kontrolovaná, zahrnující nejbližší rodinné příslušníky (ale ne aby jich bylo 20) občana České republiky. Pracovní migraci potřebujeme také jen ve velmi omezené míře. Podobně migraci za účelem podnikání nebo studia. Zkrátka přínosnou migraci a počet osob musí určovat přijímající stát, v tomto případě Česká republika, ale jen v té míře, aby neohrožovala bezpečí a životní styl českých občanů jako celku. A nelegálního migranta musí být reálná možnost přemístit jej do země jeho původu. Tohle nelze splnit u osob bez občanství, resp. osob se zatajeným občanstvím, jak se u migrační vlny z jihu a jihovýchodu často stává. Západní Evropa je už takovými osobami zaplavená, proto se je teď snaží přemístit k nám.
Snižování platů českým občanům, zabírání pracovních míst
Humanitární gesto pomoci Ukrajině už také přesáhlo všechna rozumná kritéria, přijali jsme prostě více občanů Ukrajiny na naše území, než bylo rozumné a žádoucí pro zaplnění prázdných pracovních míst. Navíc jim vyplácíme sociální dávky přesahující výplaty běžným českým rodinám, které se dostanou do nutnosti čerpat sociální dávky. Aby toho nebylo málo, MPSV se snaží toto čerpání dávek utajit před jinými pracovníky Úřadů práce, aby to náhodou někdo nezahlédl, a na kontrolu vyplácených dávek občanům je v novém systému vyčleněno neskutečně málo pracovníků. To je k velkému přehodnocení.
Dneska už navíc občané z Ukrajiny a dalších zemí berou práci našim spoluobčanům – viz například v úklidových službách – viděli jsme to dokonce i v Poslanecké sněmovně, že málem propustili letité pracovníky úklidu. Nebo denně vidíme jak řidiči Boltu a Uberu vytlačují české taxikáře. Otázka, jak moc zde odvádějí daně nebo povinné odvody je také k dořešení. Podobně v dělnických profesích dochází k najímání takových cizinců, kteří zde nemají náklady na bydlení ve smyslu bydlení s rodinou a bydlí třeba po šesti v jednom bytě. To vytváří nepřijatelný tlak na mzdy českých dělníků. Navíc na takových ubytovnách se podle našich informací šíří i štěnice, což ohrožuje i blízké domy (viz případ na Praze 8, kteří už řeší naši kolegové). Zde jsou samozřejmě na vině i pronajímatelé. Toto vše není možné dlouhodobě připustit. Pomoc cizincům ano, ale nikdy na úkor našich lidí. A také kapacit státu.
Vyčerpání kapacit v ČR k dočasné ochraně uprchlíků z Ukrajiny
Dlouhodobě varuji před neomezeným přílivem cizinců do ČR a před riziky, která to přináší českým občanům. Dopis Ministerstva vnitra Evropské komisi ze dne 28. srpna, upozorňující na vyčerpání kapacit pro poskytování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, potvrzuje mé dlouhodobé varování – náš stát není schopen neomezeně přijímat další osoby, aniž by ohrozil vlastní občany. V dopise se navíc uvádí, že Česká republika už čtvrtý rok za sebou má na svém území nejvíc osob ze všech států Evropské unie s udělenou dočasnou ochranou.
Současná vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan dlouhodobě selhávají. Nekontrolovaná podpora Ukrajiny a neomezený příliv cizinců přetěžují naše zdravotnictví, školství, sociální a bezpečnostní služby, zatímco českým občanům nejsou zajištěny odpovídající služby a ochrana. Je potřeba důrazně požadovat, aby vláda okamžitě přehodnotila svou migrační a azylovou politiku, omezila příchod cizinců a zajistila, že zájem českých občanů bude vždy prioritou.
Příchod dalších kriminálníků pod Migračním paktem od ledna 2026 – to nesmíme dovolit
V dalších letech se navíc Česká republika bude potýkat s důsledky přijetí Migračního paktu a souvisejících právních předpisů EU. Na jeho základě může být Česká republika nucena přijmout migranty/uprchlíky, které nebudou chtít přijmout jiné státy EU, zejména ty, které jsou migrační vlnou dlouhodobě přetížené. Že by nám sem posílali nějaké kvalitní kádry, typu vysokoškolsky vzdělaní chirurgové, to opravdu nejde předpokládat. Spíš se můžeme nadít migrantů, kteří představují bezpečnostní problémy. A to bude velký průšvih, pokud toto dopustíme.
Už velká migrační vlna z Ukrajiny spustila v řadě měst České republiky významné bezpečnostní problémy, např. s opilými osobami, agresivními osobami nebo závislými na drogách. Drogově závislých českých občanů už i tak máme nepříjemně hodně, je to velký problém mezi dospívající mládeží a osobami bez domova. Opravdu nepotřebujeme, aby se to ještě zhoršovalo. Naopak bychom potřebovali, aby se podařilo eliminovat síť dealerů drog zejména v centrech větších měst, včetně Prahy, kde je to nejhorší. Bohužel nemálo lidí s migrační minulostí se zapojuje do této trestné činnosti, tomu je nutné zabránit. Přísun dalších problematických migrantů může situaci jen zhoršit. Ve stavu, kdy jsou redukovány počty policistů, nebude mít český stát dostatek prostředků, jak se s takovými problémy vypořádat. Potřebujeme posílit pravomoci policie a to, aby se města také více věnovaly prevenci kriminality na ulicích. Zvolením hnutí SPD do Sněmovny s pořádným počtem poslaneckých mandátů se to jistě podaří efektivně řešit. Přijďte 3. a 4. října 2025 k volbám do Poslanecké sněmovny.
Převzato z profilu.
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV