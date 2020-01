Benešík (KDU-ČSL): Globalizace je trošku dvojsečná

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.

Myslím si, že ta diskuze svědčí o tom, že v principu se asi napříč politickým spektrem shodujeme. Podobné stanovisko jak většina z vás zastává i KDU-ČSL. Tento byznys je potřeba danit. Otázka je, té procedury, jak k tomu dospět a načasování. Taktéž považuji za neodpovědné, že příjmová stránka státního rozpočtu počítá s příjmy, které v podstatě ještě nemáme. Dokonce na ně jsme nepřijali ještě ani žádný zákon - o něm teprve debatujeme.

A pokud tady máme globální podnikání - a my ho tady máme. A jestli se nám to líbí nebo se nám to nelíbí, tak je dobré, a evidentně se ukazuje, že by bylo dobré, aby bylo také globálně zdaněno, nebo alespoň zdaněno podle pravidel, které respektují a používá většina. Takže je evidentně špatně, z té diskuze to také vyplývá a z praxe také, když se globálně podniká, ale už se potom globálně nedaní. Takže ona ta globalizace je trošku dvojsečná. A pokud, tak už prostě ty, kteří globálně podnikají, musí také nést globálně náklady.

A KDU-ČSL se kloní k tomu, abychom parametry tohoto zákona nastavili podle pravidel, které se dojednají v OECD do konce tohoto roku, tak abychom tady neházeli čísly sedm, tři, pět procent. To jsou obrovské rozdíly. A myslím si, že těch několik měsíců, kdy ten zákon může být podstatně kvalitnější, protože si počkáme na tu dohodu, rozhodně stojí za to.

Děkuji.

