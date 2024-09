Bernard (STAN): Diskuse klesla k tomu, že se špiní památka Ivana Polanského

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuju za slovo, paní předsedající.

K návrhu zákona budu velmi stručný nebo pokusím se o stručnost. Máme shodu se Senátem, že by den samizdatu měl vzniknout. Na čem nemáme shodu, je ale datum. My navrhujeme jako Poslanecká sněmovna 12. říjen a já už tedy nebudu dál zdůrazňovat, proč jsme den samizdatu navrhovali všeobecně, ale zaměřím se na to, proč my jsme navrhli, respektive ti, co nás podnítili k tomu, abychom toto datum navrhli, proč právě toto datum.

Dne 12. října 92 vydavatelů českého a slovenského samizdatu napsalo otevřený dopis tehdejšímu prezidentu Gustávu Husákovi, ve kterém ho vyzvalo, aby propustil Ivana Polanského, jednoho z vydavatelů slovenského samizdatu. V tomto dopise ve stručnosti uvedli: Zavřete i nás, i my vydáváme samizdat a říkáme, který samizdat to je, a osvědčte svou zvrácenou politiku tímto způsobem, anebo propusťte Ivana Polanského.

V rámci východní Evropy se jednalo o ojedinělý čin, který nemá v jiných zemích obdoby. A toto datum nenavrhli pouze poslanci, ale navrhli ho i lidé, kteří v této věci byli zainteresováni v roce 1988. Navrhli ho v roce 2016 společně se slovenskými bývalými disidenty a vydavateli samizdatu a chtěli, aby i na Slovensku i v Čechách 12. říjen byl právě vyhlášen jako den samizdatu.

Můžeme diskutovat o tom, jaké datum navrhnout. Trošku mě mrzí ale, že ta diskuse spadla nebo klesla k tomu, že se špiní památka Ivana Polanského. A protože já můžu být v této věci podjatý, požádal jsem některé významné lidi, historiky a bývalé disidenty o vyjádření v této věci a použiju tři z těchto vyjádření a dovolte mi nyní krátké citace.

Vilém Prečan. Nikdo nemůže zpochybňovat úlohu Viléma Prečana, významného historika. V 90. letech ve svobodných poměrech vychází rozsáhlá dokumentární literatura a ta potvrdila význam a dosah zápasu za svobodu Ivana Polanského a podstatně obohatila znalosti o jeho rozsáhlém dlouholetém samizdatovém vydavatelství. Byl za to také po zásluze uznán jako účastník protikomunistického odboje a oceněn pamětní medailí slovenského Ústavu paměti národa. Charta 77. Informace o Chartě číslo 77 z roku 1987. Cituji: "Obvinění z trestného činu podpory a propagace fašismu je samo o sobě kuriózní, inkriminované texty totiž nepropagují fašismus či rasismus, nýbrž se snaží prokázat, že zmíněným slovenským politikům byly fašistické a rasistické postoje cizí."

Naposledy doyen českého samizdatu Jiří Gruntorád. Za normalizace byl - Ivan Polanský myšleno, vydavatel samizdatu, znalec Ján Šimulčík spočetl, že vytiskl přes dva miliony stran samizdatových periodik. Nebyl ĺuďák, ani klerofašista. Jeho politická orientace by byla srovnatelná s orientací Václava Bendy, ostatně nikoliv náhodou, byl odsouzen na čtyři roky vězení jako Václav Benda, stejně jako Bendova adresa byla kontaktem výboru solidarity.

Dámy a pánové, tolik k tomu zdůvodnění Senátu. Já jako jeden z předkladatelů návrhu dne samizdatu si stojím za tím, abychom nadále trvali na tom, že 12. říjen bude vyhlášen jako den samizdatu.

Děkuji za pozornost.