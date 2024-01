Bezecný (KDU-ČSL): Jak utopit inženýra Jurečku aneb Konec lidovců v Čechách

reklama

Preference Lidové strany se dlouhodobě pohybují kolem 3 %. Od nástupu Mariány Jurečky do předsednické funkce trvale padají. KDU-ČSL ztratila jakoukoliv tvář, Marián Jurečka se stal pouhým drsným vykonavatelem špinavé práce na šachovnici ODS. Za to má přislibeno pokračování národní fronty a s tím spojené korýtko. Pro sebe a pár vyvolených. Na osudu KDU-ČSL už mu asi moc nesejde. Je příliš chytrý na to, aby nepochopil, že KDU-ČSL čeká stejný osud, jaký už potkal komunisty nebo sociální demokraty. Proč by ale měl stejný osud potkat jeho?

Asociál, který svými zásahy do sociálního systému rozeštval českou společnost, se nyní projevil jako totální ignorant, bezcitný a bezskrupulózní kariérista, kterému ani rekordní počet obětí střelby téměř v sousedství jeho úřadu nezabránil v pokračující zábavě se svými nohsledy a patolízaly. Údajně se bavili skoro do čtyř hodin do rána! A pak s bohorovnou tváří vycedil slova, kterým říká omluva, „Omlouvám se, pokud naše vánoční setkání kohokoliv pobouřilo“. Nuž, kdyby mezi oběťmi šíleného střelce byli jeho děti nebo příbuzní, možná by jeho lítost a omluva vypadaly jinak.

Ve vedení lidovců nemám žádnou důvěru. Jsou to lidé, kteří jsou povětšinou Jurečkovi nějakým způsobem zavázáni, díky paktu s Fialou řadu z nich vytáhl ke korytům, o nichž se jim nikdy nesnilo. Předpokládám, že tenhle spolek Jurečku podpoří. Klany obvykle drží spolu v dobrém i ve zlém. A členská základna je jen kompars, na kterém záleží pouze při volbách.

Nepředpokládám, že by lidovecké předsednictvo Jurečku odvolalo. Spíše se dá předpokládat, že KDU-ČSL bude spolu s touto aférou definitivně potopena. V Čechách se tak až na pár okresů už stalo, na Moravě to ještě budou nějaké křeče, ale podobné chování, jaké předvádí ing. Jurečka, smrtelný kolaps urychlí. A skončí to jako ve kdysi oblíbené české komedii „jak utopit Dr. Mráčka..“ – Jurečka a pár nohsledů jako poslední torzo kdysi významné součásti české politické struktury. Jane Šrámku, to bys koukal, jakého máš pokračovatele…

Chování lidoveckého předsedy odpovídají rudé kravaty, v nichž se tak rád ukazuje. Pro mně jsou symbolem těch našich vládců, kterým jsme v listopadu 1989 odzvonili klíči. Je vidět, že v podobě Mariána Jurečky se nikoliv plíživě, ale zcela bezostyšně a před zraky všech občanů vrací zpět a neurvalým chováním dávají najevo, kdo je tady pánem, kdo může a kdo ne, kdo je pán a kdo je kmán. Marián Jurečka je součástí trapné frašky, jimiž vládci dneška diskreditují hodnoty, ať už je nazveme demokracií nebo pravdou a láskou nebo jakkoliv jinak a jejichž repatriace v myslích občana bude za chvíli jen velmi obtížná. Neboť repatriace instituce nebo systému, který nectí svá vlastní pravidla a hodnoty nebývá zpravidla možná. Devalvace všech pozitivních hodnot, jak to vidíme v putinovském Rusku nebo jsme viděli v Trumpově Americe, se v chování lidoveckého předsedy plně přenesla i do našeho prostředí. Už i životy lidí přestávají být svaté. Trapná omluva pod vousy a jede se dál. Mugabe jako vyšitý.

Početné čtenářstvo mých sloupků si možná vzpomene, že před Mariánem Jurečkou, stejně jako před národní frontou Spolu jsem varoval. Pro společnost by bylo lepší, kdybych se mýlil. Jenže realita je taková, jaká je. Totální ekonomický propadák, růst chudoby, bující kriminalita a nevídané morální bahno v nejvyšších sférách politického života. Bůh a předsednictvo Jurečkovi odpustí, uvidíme, co na to všechno řekne občan. Pokud opozice zvítězí v příštích volbách, pak to nebude vítězství Andreje Babiše, ale porážka Mariána Jurečky a jemu podobných. Kolik takových Jurečků však mezi námi chodí a vysmívá se nám bezostyšně do očí! A svým traktorem válcují hodnoty, o jejichž obnovu se už více než 30 let marně pokoušíme.

Převzato z profilu politika.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

školství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Něco málo o politické odpovědnosti Bezecný (KDU-ČSL): Marián se stará Bezecný (KDU-ČSL): Kam směřuje Česko? Bezecný (KDU-ČSL): O relativismu hodnot aneb byl komunismus lepší než nacismus?

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ivo Bezecný

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE