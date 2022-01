Bezecný (KDU-ČSL): Meňa zavút Ivo

reklama

Premiér Fiala sliboval prozápadní kurs své vlády. Místo toho udělal čelem vzad a země směřuje pod jeho vedením plnou parou na východ. Posuďte sami. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 11874 lidí

Pekarová, předsedkyně Poslanecké sněmovny. Voličům v Maďarsku dává takové signály, jaké by si ani samotný car Putin nedovolil vůči svým vazalům.

Farský, poslanec. Zvolen do Poslanecké sněmovny, ale rozhodne se vykašlat se na práci ve sněmovně a odjel raději studovat do Ameriky, za plný poslanecký plat samozřejmě - slíbená podpora charity není řešením jeho pohrdání parlamentní prací. A voliči jsou mu ukradeni, nemá vůči nim nejmenších výčitek. Má přece mandát, tak co je komu po tom co dělá. Choval by se takhle poslanec třeba v Německu, v Anglii nebo v Nizozemí? Asi ne, ale v Tádžikistánu by to zřejmě prošlo.

Podivné dary na účet jedné z parlamentních stran. Asi by stálo za to zjistit, byla-li již zaplacená práce provedena nebo to je teprve záloha. Nebo že by předsedovi Rakušanovi na nové kalhoty? Nestačí peníze jenom vrátit, odpovědné orgány musí vysvětlit, za jakou službu byly peníze uhrazeny. Samy od sebe na účet určitě nepřilétly. Byť v Uzbekistánu je jistě možné všechno.

Vláda slibovala znalost evropských jazyků u ministrů. A vidíte. Ministryně pro vědu a výzkum ani ministryně obrany angličtinou nepřesvědčily. No, jednalo-li by se o kulturu, čert to vem. Ale tak internacionální oblast jako je věda a výzkum nebo ministerstvo řídící vojenské jednotky, které jsou součástí mezinárodní aliance NATO, tam se nejedná jen o ostudu, ale o výraz pohrdání západními hodnotami a kulturou a dokreslení směru, kterým se Čekistán pod Fialovým praporem vydává.

Přibere-li si vážený čtenář k tomu všemu třeba volební žert, jaký si udělal Starostové z Pirátů – v západním světě asi také něco těžko vídaného – nebo přidá-li si skutečnost, že předseda tzv populistické strany svou omluvou žehlí výroky vyřčené předsedkyní tzv. demokratické strany, pak mu musí být jasné, že ani vlající evropská vlajka na pražském hradě nemůže zabránit úprku Čekistánu z evropského náručí východním směrem. A to je Fiala u kormidla teprve první měsíc.

Nuž trénujme. Asi to budeme brzy potřebovat Meňá zavút Ivo. Kak tebja zavút?

Převzato z Profilu.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

školství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Co s paní Pekarovou?

Bezecný (KDU-ČSL): Vánoční dárek od vzdělávacího systému? Gatesovy čipy

Bezecný (KDU-ČSL): Vítězství nebo smrt?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.