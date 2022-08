Bezecný (KDU-ČSL): Vláda na důchodce kašle

Chtěl jsem si nechat dát posilovací dávku proti Covidu. V Prostějově. Ouha, nelze se zaregistrovat. A praktičtí lékaři? jen nepatrné množství očkuje proti kovidu. Co mají nemocní nebo staří lidé dělat. Jeďte do Olomouce, radí kontakt na lince 1221.

reklama

Chtěl jsem provést registraci na posilovací dávku očkování proti COVIDU 19. Ke všem předchozím očkováním jsem se registroval v nemocnici v Prostějově. Se službami jsem byl spokojen. Chtěl jsem tak učinit i nyní. Leč ouha. Centrální registrační systém neobsahuje nabídku očkovacího místa v padesátitisícovém městě Prostějově.

Zavolal jsem na linku 1221, abych zjistil, proč tomu tak je. Proč mají občané města Prostějov, pokud očkování neprovádí jejich praktický lékař (není to jeho povinností a činí tak menšina z nich viz https://ockovani.opendatalab.cz/praktici) dojíždět za tímto úkonem do Olomouce, Jeseníku, Šumperku nebo Přerova. Odpověď operátora na 1221 vypovídající. Neví. Neví, proč nelze posilující dávku proti Covidu obdržet v Prostějově, neporadil mi, je-li v Prostějově jiná možnost pro očkování než jsou města nabízená v CRS.

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (Hlasování od 22. 8. 2022) 1 58% 2 13% 3 10% 4 10% 5 9% hlasovalo: 12963 lidí

Tak se ptám – to myslí ministerstvo zdravotnictví vážně, nebo si dělá z nás občanů zase blázny? To opravdu mají staří nebo nemocní lidé z Prostějova cestovat do Olomouce, aby si mohli nechat dát posilovací dávku? Nebo je současná nabídka tzv. posilovací dávky už jen jakýsi výraz rezignace a nezájmu státu o ochranu zdraví obyvatel a důchodců zejména? Byly doby, kdy se otevírala speciální očkovací centra v kulturních domech, tělocvičnách. Asi čekáme, až budou zase desetitisíce případů nemocných, aby to vládu přimělo k akci.

Nuž, koukal jsem nedávno na diskusi o pomoci státu občanům, zápasícím s rostoucími cenami energií. Diskutovali paní ministryně Langšádlová za vládu a pan poslanec Havlíček za opozici. Výsledek diskuse je vypovídající i pro výše uvedený problém. Ukázal naprostou neznalost problematiky, neschopnost vnímání potřeb lidí, neschopnost cokoliv vyřešit u některých členů vlády. Takovou odbornou nepřipravenost a takový intelektuální rozdíl mezi oběma uvedenými diskutéry, to už jsem dávno v politických diskusích nezažil. Měl jsem pocit, že paní Langšádlová nebyla vůbec schopna sledovat, o čem je řeč, že ani neví, jaké prostředky má stát k dispozici k řešení příslušného problému, řečeno lidově, že je úplně mimo mísu. Poslanec Havlíček zvítězil tentokrát až příliš snadno. A jak je tato paní ministryně schopna pomáhat naší vědě, nechci ani domýšlet.

Jen tedy doufám, že mimo mísu nebude také pan ministr zdravotnictví. Neb covid je stále mezi námi, a byť nechci v žádném případě strašit jeho nebezpečím, určitě si vyžádá, jako jiné nemoci, ještě řadu lidských životů. Vládu to ovšem už nezajímá. Jinak by určitě nabídla zájemcům z řad občanů, a důchodcům zejména, daleko více možností v podobě očkování v místě jejich pobytu. Minulost ukázala, že to jde a může to i v našich podmínkách fungovat.

Uvedená zkušenost je pouze jedním z korálků, který vypovídá o zájmu a schopnostech, se kterým současná vláda přistupuje k řešení problémů občanů a společnosti. A vystupování některých členů vlády zase jen dokládá skutečnost, jak hluboko může řízení státu klesnout. „Za Babiše bylo lépe“, píše se na jednom bilboardu nejen v Brně-Židenicích. Současná vláda dělá vše pro to, aby byl tento slogan pravdivý.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

školství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Výročí, které zůstává mementem Bezecný (KDU-ČSL): Meňa zavút Ivo Bezecný (KDU-ČSL): Co s paní Pekarovou? Bezecný (KDU-ČSL): Vánoční dárek od vzdělávacího systému? Gatesovy čipy

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ivo Bezecný

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.