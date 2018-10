Birke (ČSSD): Bez zázemí a podpory rodiny by se hasiči, záchranáři a policisté neobešli

V obřadní síni náchodské radnice se uskutečnilo slavnostní předání ocenění starosty Náchoda příslušníkům integrovaného záchranného systému za jejich přínos pro město Náchod a jeho občany.

„Letos mám tuto příležitost ocenit hasiče, záchranáře a policisty za jejich obětavou práci, již popáté. Je to pro mě každoročně velká čest, poděkovat prostřednictvím předání medailí vybraným zástupcům za práci všech příslušníků těchto složek," uvedl starosta Jan Birke v úvodu předání ocenění a dodal: „Zvláštní poděkování patří také všem rodinným příslušníkům, protože právě hasiči, záchranáři a policisté své povinnosti vykonávají obětavě mnohdy na úkor právě jich. Bez zázemí a podpory rodiny by se neobešli a potažmo ani my všichni, kteří jejich pomoc v krizových situacích potřebujeme."

Slavnostního aktu se vedle starosty města Jana Birke zúčastnili: místostarostka Náchoda Pavla Maršíková, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - brig. gen. Ing. František Mencl, ředitel a plk. Ing. David Pouč, vedoucí územního odboru Náchod, za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a vedoucí záchranářka, Mgr. Bc. Diana Vajsarová, za Policii ČR - plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí územního odboru Náchod Policie ČR, plk. Bc. Petr Špaček, zástupce vedoucího a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr Valica.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

mjr. Bc. Pavel Čižmář nastoupil k hasičskému záchranného sboru v roce 1992 jako hasič na stanici Jaroměř. Po absolvování odborných a specializačních kurzů vykonával v období 1994 - 2001 funkci velitele družstva na stanici Jaroměř a dále pak v letech 2001 - 2016 funkci velitele stanice Jaroměř. Od 1.1.2017 převzal od mjr. Ing. Miroslava Josefiho funkci velitele centrální stanice Náchod. Svými praktickými zkušenostmi a zodpovědným přístupem přispívá k výchově mladších kolegů. Aktivně se podílí na odborné přípravě a spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů okresu Náchod.

nprap. Jaroslav Hanzl nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v roce 2002 na stanici Broumov jako hasič. Po absolvování vstupní odborné přípravy a kurzu strojníka byl ustanoven do funkce hasič-strojník. Svým aktivním přístupem i mimoslužební činností se postupně vypracoval na velitele družstva na stanici Broumov, kterým byl jmenován v roce 2009. V roce 2013 byl ustanoven do funkce velitele družstva na stanici Náchod. V této funkci pracuje i v současnosti. Pan Hanzl absolvoval řadu specializačních kurzů, a zkušenosti v nich nabyté využívá při vedení podřízených příslušníků. Reprezentuje hasičský záchranný sbor na sportovních soutěžích a aktivně se věnuje práci s dětmi.

nprap. Bedřich Němeček nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v roce 1996 jako hasič na stanici Náchod. Po absolvování vstupní odborné přípravy, strojního kurzu a dalších specializačních kurzů byl v roce 2001 ustanoven do funkce velitele družstva. V této funkci pracuje i v současnosti. V březnu 2013 absolvoval akreditovaný kurz „Neodkladné zdravotnické pomoci" a je jedním z instruktorů první pomoci na územním odboru Náchod. Reprezentuje hasičský záchranný sbor na sportovních soutěžích a aktivně se podílí na činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Poříčí.

Sbor dobrovolných hasičů Náchod:

Milan Kligl je členem jednotky SDH Náchod, aktivním členem SDH Běloves. Od devadesátých let minulého století podílí na práci s mládeží v okrese Náchod. Zajišťuje a organizuje veškeré aktivity týkající se soutěží, letních táborů a dotací v oblasti práce s mládeží a sportu. V SDH Běloves je od roku 2003 jedním z hlavních organizátorů soutěží pořádaných sborem, tj. Memoriálu Jirky Beka a Běloveskýho kila. Díky němu a jeho synovi, Patrikovi, se Běloveský kilo stalo v roce 2017 součástí prestižního seriálu Východočeských stovek.

Milan Kligl je také neocenitelným pomocníkem při organizaci volebních výročních valných hromad sboru a poradcem v oblasti získávání dotací na činnost dětí a mládeže prostřednictvím KHK a MŠMT.

Díky jeho pečlivé práci a kontaktům se běloveský sbor může při oslavách pochlubit asi největší a nejpečlivěji připravenou a okomentovanou výstavou a ukázkami techniky.

Jmenovanému hasiči, který nemohl být přítomen, předá starosta Jan Birke ocenění osobně na výroční schůzi sboru.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje:

Bc. Milena Vrábelová pracuje jako zdravotnický záchranář ve výjezdovém středisku Náchod, a to od již od vzniku ZZS KHK, tedy od roku 2004. Svou práci vykonává pečlivě a na velmi vysoké profesionální úrovni. Za své dosavadní působení absolvovala, a tedy i pomohla více jak 4000 pacientům z Náchoda a blízkého okolí.

ZZS KHK - výjezdové středisko Náchod a tedy i Město Náchod výborně reprezentuje také ve svém volném čase. Pod hlavičkou Vodní záchranné a dopravní služby je hlavní pořadatelkou a organizátorkou jedné z největších celostátních záchranářských soutěží s mezinárodním přesahem - ROZKOŠ RESCUE. Letos proběhl již 15. ročník této všeobecně uznávané soutěže. Každoročně se soutěže účastní několik desítek soutěžních týmů z ČR i ze zahraničí.

Paní Bc. Milena Vrábelová zároveň působí jako odborný garant a lektor první pomoci pro Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže a v letní sezóně zajišťuje a organizuje nepřetržitou zdravotnickou službu na vodní nádrži Rozkoš.

Policie ČR - územní odbor Náchod:

Nadporučík Ing. Pavel Hlaváč, vedoucí DI Náchod. Ve funkci působí od 1. 12. 2009, kromě vedení dopravní policie, kdy je vzorem pro své kolegy a podřízené policisty, se osobně podílí na systémových opatřeních spojených s řešením dopravně bezpečnostní situace v náchodském regionu. Pod jeho vedením náchodská dopravní policie kromě jiného dosahuje nadprůměrných výsledků v odhalování řidičů řídících motorová vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek a alkoholu. Velmi významný je i jeho přínos v oblasti preventivních aktivit v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Praporčík Ing. Martin Novotný nastoupil do služebního poměru policie v roce 2002. Po absolvování základní odborné přípravy byl zařazen na obvodní oddělení v Náchodě, kde v současnosti působí jako zpracovatel zabývající se dokumentací případů se známým pachatelem. Praporčík Novotný je zkušený policista, který příkladně plní své služební povinnosti a svým nasazením a iniciativním přístupem přispívá k prosazování dobrého jména policie v místě svého služebního působení.

Městská policie Náchod:

Strážník Jan Dvořák je iniciátorem zařazení kolektivu strážníků Městské policie Náchod do systému dobrovolných záchranářů (First Responderů). Shodou okolností společně s kolegou Kosařem přijali první výzvu pro Městskou policii Náchod z operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje k výjezdu k nahlášené zástavě krevního oběhu ve sportovní hale v Náchodě. U ženy zkontrolovali základní životní funkce a následně zahájili kardiopulmonální resuscitaci a přípravu k použití AED. Pacientku si následně převzala k dalším úkonům nutným k zajištění životních funkcí posádka Rychlé lékařské pomoci.

Strážník Dvořák u městské policie působí jako instruktor střelecké, zdravotní a tělesné přípravy a tím přispívá k rozvoji odbornosti a vycvičenosti strážníků.

Strážník Roman Kosař se společně se strážníkem Janem Dvořákem účastnil výjezdu k nahlášené zástavě krevního oběhu. Poskytnutím první pomoci přispěli k záchraně života postižené. V červnu letošního roku byli opět společně se strážníkem Dvořákem přivoláni k opilému muži na vlakovém nádraží. Na místě rozpoznali, že se nejedná o opilost, ale o počátek hypoglykemického šoku. Poskytnutím pomoci zabránili jeho prohloubení (nebo rozvinutí?). Strážník Kosař se díky svým znalostem a odbornosti podílí na zvyšování bezpečnosti občanů v ulicích města.

Součástí slavnostního ceremoniálu u příležitosti slavnostního udílení ocenění starosty za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany za rok 2018 bylo také udílení služebních ocenění Policie ČR příslušníkům Královéhradeckého ředitelství Policie, Územního odboru Náchod.

