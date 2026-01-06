Zwyrtek Hamplová: Zpráva o zrušení „strategické komunikace státu“ je skvělá

06.01.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení úřadu strategické komunikace státu.

Zwyrtek Hamplová: Zpráva o zrušení „strategické komunikace státu“ je skvělá
Foto: Archiv PL
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová

Opět připomínám - pana Foltýna, pro kterého slovo “svině” na adresu “neposlušných” nebylo cizí, platila armáda, ne vláda. Pro svou pozici byl jen dlouhodobě  “uvolněn”. Kdo byl tedy jeho skutečným nadřízeným, a kým vlastně pan Foltýn opravdu byl, je proto z právního hlediska velmi sporné, ne-li znepokojující. Na základě čeho mohl mít například přístup do sídla vlády bez jakéhokoli pracovněprávního vztahu k ní, mi hlava nebere. Ale třeba na to ještě dojde - na analýzu všech těch podivných dění “beze” smluv, na tzv. čestná slova, při řízeni státu, kde je to absolutně nepřípustné. V každem případě je třeba danou zprávu o zrušení “strategické komunikace státu” označit za skvělou. Novodobé VUMLY skutečně nepotřebujeme. Docela bych spočítala, co nás to celé stálo. Včetně výdajů armády na pana Foltýna v tom celém pokusu “učit lidi myslet jako vláda”.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Vidíte, Rusové útočí na vaše firmy,“ křičí na USA Ukrajinci
Teď se všichni budou bát USA? „Ne.“ Akce Maduro jinýma očima
Kandidoval s Harrisovou, teď Walz končí jako guvernér. Skandálem s rozkrádáním
Budu sledovat vládu, sliboval Pavel. A Holec se neudržel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zwyrtek Hamplová , Foltýn

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že Otakar Foltýn už nezastává post určený mu vládou Petra Fialy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

18:02 Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.