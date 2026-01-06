Zwyrtek Hamplová: Zpráva o zrušení „strategické komunikace státu“ je skvělá

Opět připomínám - pana Foltýna, pro kterého slovo “svině” na adresu “neposlušných” nebylo cizí, platila armáda, ne vláda. Pro svou pozici byl jen dlouhodobě “uvolněn”. Kdo byl tedy jeho skutečným nadřízeným, a kým vlastně pan Foltýn opravdu byl, je proto z právního hlediska velmi sporné, ne-li znepokojující. Na základě čeho mohl mít například přístup do sídla vlády bez jakéhokoli pracovněprávního vztahu k ní, mi hlava nebere. Ale třeba na to ještě dojde - na analýzu všech těch podivných dění “beze” smluv, na tzv. čestná slova, při řízeni státu, kde je to absolutně nepřípustné. V každem případě je třeba danou zprávu o zrušení “strategické komunikace státu” označit za skvělou. Novodobé VUMLY skutečně nepotřebujeme. Docela bych spočítala, co nás to celé stálo. Včetně výdajů armády na pana Foltýna v tom celém pokusu “učit lidi myslet jako vláda”.
