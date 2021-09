Bláha (ANO): Pro mě to je z řad komunistů návrh na nový třídní boj

reklama

Vážené kolegyně a kolegové,

rád bych poděkoval Pavlovi za jeho slova a ještě bych to chtěl doplnit nějakými malými vstupy. Za mě je to neuvěřitelně špatný signál tady z prostorů Poslanecké sněmovny všem lidem v celé republice. Ten špatný signál je podpořen tím, co tady Pavel říkal, ale hlavně tím, že normální běžný člověk tomu tématu nerozumí. Kdo z nás by nechtěl mít pět týdnů volna? Já klidně půl roku. Já bych to využil. Mám práce na zahradě a všude. A ani bych to nestihl. A myslím si, že většina lidí by si vybrala třeba celý rok.

Uvědomme si, že v minulých dvou letech v době covidu byla většina lidí v celé republice doma stále. Ty firmy se díky tomu zadlužily. Navíc hromada lidí ztratila pracovní návyky. A v této době my přicházíme s tím, abychom nastolili pět týdnů. Pro mě to je z řad komunistů návrh na nový třídní boj, protože samozřejmě běžný člověk nechápe to, jak jsou firmy přetížené starostmi o to, aby zařídily práci, aby zařídily finance, aby se zbavily dluhů, aby znova nastavily nové pořádky ve firmách. A my přicházíme s tímto?

Normální běžný člověk nepochopí, co se ve firmách děje, protože nemá absolutně představu. Ale věřte tomu, že na trhu je absolutní nedostatek všech manuálních pracovních sil. Absolutně neseženete od poslední uklízečky až po vrcholového člověka. Nejsou lidi. (Předsedající: Čas, pane poslanče, vypršel.) Ve službách i v celém průmyslu.

Děkuji.

