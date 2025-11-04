Kubisková (Výzva): Razie ve VZP - kdo ponese odpovědnost?!

04.11.2025 9:15 | Monitoring

A je to tu zase, policie zasahuje kvůli předraženým zakázkám! Tentokrát je v hlavní roli VZP a její IT zakázky.

Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Ano, ta VZP, jejíž místopředsedou správní rady je Miroslav Kalousek a ředitelem je Zdeněk Kabátek. Jistě si na Zdeňka Kabátka vzpomínáte stejně jako já. Byl jedním z hlavních „hrdinů“ Dbalého deníčku, kde Dbalý popisoval svou trestnou činnost v Nemocnici Na Homolce. Zdeňka Kabátka si posléze kvůli tomu zavolala policie k výslechu a on si na nic nevzpomínal. Přesto je z Dbalého deníčku zřejmé, že šel kmotrům ODS na ruku.

To se psal rok 2014 a po deseti letech máme v „jeho“ manažersky vedené VZP razii detektivů NCOZ. Policisté údajně zadrželi 19 lidí a ředitel Kabátek mezi nimi není. Nic to ale nemění na jeho manažerské zodpovědnosti za VZP.

Policie má navíc VZP v hledáčku díky jedné z větví kauzy Dozimetr, kde se rozpovídal „specialista“ na IT zakázky Pavel Dovhomilja a díky tomu byl obviněn exposlanec ODS Marek Šnajdr. Není proto vyloučené, že se zásah může týkat také této větve kauzy Dozimetr.

Já i naše Výzva 2025 dlouhodobě nesouhlasíme s tím, aby veřejné instituce, státní a polostátní firmy řídili lidé, kteří jsou zapleteni do kauz, jako bylo tunelování nemocnice Na Homolce a dalších. Není možné, aby si nepoctiví politici nebo manažeři dělali ze státních institucí krmelce, kam se chodí pást. Je nejvyšší čas udělat NEJEN ve VZP pořádek!

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková

Článek obsahuje štítky

veřejné zakázky , výzva , VZP , Kubisková

autor: PV

