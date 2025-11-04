Mračková Vildumetzová (ANO): Neuvěřitelný dopis, z kterého mrazí

Přečetla jsem si neuvěřitelný dopis. Mrazí z něj. Psala ho paní profesorka z Filozofické fakulty, která stejně jako já píše panu prezidentovi a žádá ho, aby studentovi Tomáši Hercíkovi udělil vyznamenání. Přináší spousty neuvěřitelných detailů. Popisuje, jak to na místě bylo. Proč si myslí, že je Tomáš hrdina, který si pozornost Hradu zaslouží. Přikládám ho.
Bohužel. Ani ona ani já jsme zatím neuspěly a prezident Pavel Tomáše Hercíka dál přehlíží. Proč? Nevím. Ale svůj boj nevzdám, ráda se s paní profesorkou a jejími kolegy spojím a budu na jeho hrdinství dál veřejně upozorňovat.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
autor: PV