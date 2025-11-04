Okamura (SPD): Česku chybí půl milionu bytů

04.11.2025 11:17

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nedostupnosti bydlení

Okamura (SPD): Česku chybí půl milionu bytů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Máme plán, jak vyřešit dostupné bydlení. V České republice výstavba nových bytů zaostává za skutečnými potřebami obyvatel a bytový fond v Česku dále ztrácí. Pokud chce Česko dohnat deficit z posledních tří dekád, který dosahuje půl milionu bytů, a zároveň se přiblížit evropskému standardu, je nezbytné po dobu alespoň 15 let každoročně postavit minimálně 60 tisíc bytů. Aktuální výstavba však pokrývá pouze přibližně polovinu této potřeby. Informoval o tom server Hypoindex.

„Český stavební trh postrádá tolik potřebnou systémovost. To se výrazně promítá do dostupnosti bydlení. Výstavba nových bytů zaostává za skutečnými potřebami obyvatel a bytový fond v Česku dále nabírá ztrátu. Výsledkem je tlak na ceny a nižší dostupnost bydlení. Chceme-li dohnat deficit, který se během posledních 30 let nastřádal, a přiblížit se evropskému standardu, musíme po dobu dalších 15 let stavět minimálně 60 tisíc bytů ročně,” říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger.

V České republice na 1000 obyvatel připadá pouze 484 bytových jednotek, zatímco v západoevropských zemích je to v průměru 525 jednotek, tedy o 40 bytů více. Tento rozdíl znamená mezeru zhruba v řádu půl milionu bytů. Ročně se v Česku průměrně mezi lety 2006-2024 dokončilo 32 600 jednotek, tedy polovina potřebného počtu.

„Tuto nepříznivou bilanci navíc umocňuje i vývoj úrokových sazeb. Ty zůstávají mimo nedostatečný počet bytů dalším z hlavních faktorů bránících snadnému pořízení vlastního bydlení. Zájemci o bydlení dlouhodobě považují úrokovou sazbu ve výši 3,5 % za magickou hranici, která je výrazněji motivuje k investicím do nemovitostí. Ačkoli Česká národní banka snížila během první poloviny roku úrokovou sazbu právě na tuto úroveň, banky s přenosem této změny otálejí a ponechávají ji kolem 4,5 %. Výraznější pokles letos bohužel nečekáme,” říká Jeřábek.

Vláda učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.

Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.

Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).

Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.

Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.

Okamura (SPD): Česku chybí půl milionu bytů

