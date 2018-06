Bláha (ANO): Takzvané tradiční strany zavedly dalších dvacet typů kontrol pro všechny živnostníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mně se nejvíce líbí, že o tom, jak zatěžujeme živnostníky, mluví lidi, kteří nikdy pořádně nepodnikali.

Takže já si vám dovolím jenom říct, co tady tradiční strany připravily nám živnostníkům za těch 30 let od hlášení na ČZPI, přihlášení ke statistice, přihlášení k evidenci obalů, změna užívání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace na stavební úřad, stanovisko Hygienické stanice, stanovisko Hygienické stanice odboru práce, stanovisko Hasičského záchranného sboru, stanovisko Odboru památkové péče, stanovisko Odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu, zdravotní průkaz, vypracování dokumentů HACCP, živnostenské oprávnění, odborná způsobilost, ohlášení provozovny na živnostenském úřadě, přihlášení k dani z příjmů, přihlášení k DPH, přihlášení k silniční dani, registrace k platbě zdravotního a sociálního pojištění.

To všechno tady zavedly tradiční, nebo takzvané tradiční strany, které říkají, že dělají všechno pro živnostníky. Dalších dvacet typů kontrol pro všechny živnostníky. Tak, prosím vás, pokud opravdu pro ně něco chcete udělat, tak jsem vás už jedenkrát vyzýval, možná dvakrát, možná třikrát, pojďme na tom začít pracovat. Pojďme snížit tu administrativní zátěž. Já jsem na to připraven, mám k tomu připravený program, mám k tomu připravené body a jsem ochoten pro to udělat maximum. EET to nevyřeší. Těm, kteří poctivě platíme, je to úplně jedno. Nezatíží nás to vůbec v ničem. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ba přímo chceme, aby fungovalo, abychom mohli rovnocenně podnikat s těmi, kteří podvádí.

Děkuji.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Trváme na tom, že daně se platit mají. Ale není shoda na systému Gazdík (STAN): Mohli jsme rychle ulehčit drobným podnikatelům, vláda volí cestu zbytečné byrokracie Kováčik (KSČM): Myšlenka je výborná, provedení trošičku kostrbaté Stanjura (ODS): Výsledek daně z příjmů za rok 2017 se dozvíme až v červenci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV