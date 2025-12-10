Hřib (Piráti): Oznámení Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí

10.12.2025 19:03 | Monitoring

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem poté, co Babiš veřejnosti oznámil, jak údajně vyřeší svůj střet zájmů.

Hřib (Piráti): Oznámení Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Podle Pirátů je však jeho postup neprůhledný, odporuje principům skutečného „slepého fondu“ a nezaručuje, že premiér nebude dál ovlivňovat rozhodování státu ve prospěch svých firem. Proto se dnes Piráti aktivně ptali na informace k plánované struktuře fondu. Piráti se také obrátili na Evropskou komisi – chtějí mít jistotu, že Česku nehrozí žádné postihy a vyvarovat se situaci, kdy by stát měl případně povinnost zpětně vymáhat nezákonně přidělené miliardy z evropských peněz. Opakovaně také vyzývají k vymáhání 7,5 miliard korun, které Andrej Babiš za dobu, kdy byl premiérem, načerpal pro své firmy neoprávněně.

„Oznámení Andreje Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí. Princip slepého fondu je jednoduchý – akcionář neví, co fond obsahuje. Andrej Babiš ale přesně ví, co do fondu vloží, zná své manažery, zná portfolio a ví i to, co jednou zdědí jeho děti. To není žádné definitivní odstřižení od byznysu,” uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib a připomněl, že Babišův střet zájmů se netýká jen Agrofertu: „Premiér vlastní celou síť dalších firem – od investiční skupiny Hartenberg a reprodukčních klinik až po Imobu a projekty typu Čapí hnízdo. Jak je vyřeší? Kdo je bude řídit? A bude dál ovlivňovat pravidla ve prospěch podniků, ve kterých má jeho rodina budoucí majetkový prospěch?“

Piráti také zdůrazňují, že je klíčové, aby veřejnost mohla kontrolovat, zda nedochází k obcházení pravidel. Pokud má jít o věrohodné řešení, musí být dle Pirátů jasně popsáno, jakou formu bude fond mít, zda půjde o skutečný blind trust, nebo jen o další variantu svěřenského fondu, který v minulosti selhal? Kdo bude zakladatel, správce, protektor? A jaké budou limity komunikace s nimi?

Ivan Bartoš také připomněl, že dnešní den je mimo jiné také Mezinárodním dnem proti korupci. „Symbolicky se proto právě dnes po jmenování Andreje Babiše premiérem ptáme – je střet zájmů Andreje Babiše skutečně vyřešen? Abychom měli jistotu, obrátila se naše europoslankyně Markéta Gregorová na Evropskou komisi se dvěma otázkami: zda se Babiš po nástupu do funkce premiéra znovu neocitne ve střetu zájmů podle pravidel EU a zda může Agrofert dál čerpat dotace aniž by došlo k porušení článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady.“ Evropská komise má na odpověď tři týdny a Piráti ji zprostředkují také Kanceláři prezidenta Petra Pavla.

Bartoš zároveň připomněl problematiku vymáhání neoprávněně vyplacených dotací ve výši 7,5 miliardy korun: „Tyto peníze má stát podle rozsudků a auditů vymáhat po Agrofertu. Ministr Výborný to veřejně slíbil. Nic se ale nestalo. Proto se na něj ještě dnes obrátím dopisem a budu žádat, aby přezkoumal všechny dotace z doby, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmů a aby konečně vymohl peníze, které patří do rozpočtu a mohly by se použít například na tolik potřebné dostupné bydlení či podporu rodin. Peníze z rozpočtu mají sloužit lidem – ne firmám premiéra.“

V minulém premiérském období načerpal Andrej Babiš v rozporu se zákonem 20 miliard a Česku hrozily pokuty nebo zastavení evropských dotací. 7,5 miliardy, které se mají vymáhat nazpět, v rozpočtu stále chybí. „Na dobré srdce Andreje Babiše už se nikdo spolehnout nemůže. Férovost a rovná pravidla musí platit pro všechny na této planetě — i pro ty nejmocnější. A my, Piráti, budeme proti korupci bojovat neúnavně. Peníze z rozpočtu se mají používat na to, co je skutečně potřeba, ne jen ještě víc plnit kapsy premiéra,” uzavřel Bartoš.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Turek vadí? A co tohle?“ Vondráček na Petra Pavla vytáhl ošklivou věc
Pavel Tůma: Generál Zůna bude člověkem na svém místě
Trump: Nebýt mě, vypukla by 3. světová válka
Rozhovory PL- Ilona Švihlíková

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl Babiš udělat víc kvůli svému střetu zájmů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Náměstci

Proč máte stále náměstky, kteří pobírají nemalý plat, když už je vláda v demisi? K čemu jsou? A bylo tomu tak vždy nebo jen teď za vás? Chápu, že vy ve funkci zůstáváte a máte plat. A ještě by mě zajímalo, zda mají ministři nějaké ,,odchodné“ po skončení mandátu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Roste počet párů, které si rozchod nemohou dovolitRoste počet párů, které si rozchod nemohou dovolit Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Oznámení Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí

19:03 Hřib (Piráti): Oznámení Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem poté, co Babiš veřejnosti oznámil, jak údajně vyřeší svů…