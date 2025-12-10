Hřib (Piráti): Oznámení Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí

Podle Pirátů je však jeho postup neprůhledný, odporuje principům skutečného „slepého fondu“ a nezaručuje, že premiér nebude dál ovlivňovat rozhodování státu ve prospěch svých firem. Proto se dnes Piráti aktivně ptali na informace k plánované struktuře fondu. Piráti se také obrátili na Evropskou komisi – chtějí mít jistotu, že Česku nehrozí žádné postihy a vyvarovat se situaci, kdy by stát měl případně povinnost zpětně vymáhat nezákonně přidělené miliardy z evropských peněz. Opakovaně také vyzývají k vymáhání 7,5 miliard korun, které Andrej Babiš za dobu, kdy byl premiérem, načerpal pro své firmy neoprávněně.
„Oznámení Andreje Babiše vzbuzuje víc otázek než kolik dává odpovědí. Princip slepého fondu je jednoduchý – akcionář neví, co fond obsahuje. Andrej Babiš ale přesně ví, co do fondu vloží, zná své manažery, zná portfolio a ví i to, co jednou zdědí jeho děti. To není žádné definitivní odstřižení od byznysu,” uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib a připomněl, že Babišův střet zájmů se netýká jen Agrofertu: „Premiér vlastní celou síť dalších firem – od investiční skupiny Hartenberg a reprodukčních klinik až po Imobu a projekty typu Čapí hnízdo. Jak je vyřeší? Kdo je bude řídit? A bude dál ovlivňovat pravidla ve prospěch podniků, ve kterých má jeho rodina budoucí majetkový prospěch?“
Piráti také zdůrazňují, že je klíčové, aby veřejnost mohla kontrolovat, zda nedochází k obcházení pravidel. Pokud má jít o věrohodné řešení, musí být dle Pirátů jasně popsáno, jakou formu bude fond mít, zda půjde o skutečný blind trust, nebo jen o další variantu svěřenského fondu, který v minulosti selhal? Kdo bude zakladatel, správce, protektor? A jaké budou limity komunikace s nimi?
Ivan Bartoš také připomněl, že dnešní den je mimo jiné také Mezinárodním dnem proti korupci. „Symbolicky se proto právě dnes po jmenování Andreje Babiše premiérem ptáme – je střet zájmů Andreje Babiše skutečně vyřešen? Abychom měli jistotu, obrátila se naše europoslankyně Markéta Gregorová na Evropskou komisi se dvěma otázkami: zda se Babiš po nástupu do funkce premiéra znovu neocitne ve střetu zájmů podle pravidel EU a zda může Agrofert dál čerpat dotace aniž by došlo k porušení článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady.“ Evropská komise má na odpověď tři týdny a Piráti ji zprostředkují také Kanceláři prezidenta Petra Pavla.
Bartoš zároveň připomněl problematiku vymáhání neoprávněně vyplacených dotací ve výši 7,5 miliardy korun: „Tyto peníze má stát podle rozsudků a auditů vymáhat po Agrofertu. Ministr Výborný to veřejně slíbil. Nic se ale nestalo. Proto se na něj ještě dnes obrátím dopisem a budu žádat, aby přezkoumal všechny dotace z doby, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmů a aby konečně vymohl peníze, které patří do rozpočtu a mohly by se použít například na tolik potřebné dostupné bydlení či podporu rodin. Peníze z rozpočtu mají sloužit lidem – ne firmám premiéra.“
V minulém premiérském období načerpal Andrej Babiš v rozporu se zákonem 20 miliard a Česku hrozily pokuty nebo zastavení evropských dotací. 7,5 miliardy, které se mají vymáhat nazpět, v rozpočtu stále chybí. „Na dobré srdce Andreje Babiše už se nikdo spolehnout nemůže. Férovost a rovná pravidla musí platit pro všechny na této planetě — i pro ty nejmocnější. A my, Piráti, budeme proti korupci bojovat neúnavně. Peníze z rozpočtu se mají používat na to, co je skutečně potřeba, ne jen ještě víc plnit kapsy premiéra,” uzavřel Bartoš.
autor: PV