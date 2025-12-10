Vondráček (Svobodní): Osud jejich domoviny jim chceme vrátit zpět

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výstavbám větrných elektráren.

Vondráček (Svobodní): Osud jejich domoviny jim chceme vrátit zpět
Větrné elektrárny? Sami občané ve svých obcích musí mít možnost toto ne/povolit! Včera jsem přijal milé pozvani do obce Milín, kde se zástupci několika obcí podle dálnice D4 sešli, aby se dozvěděli zda a jak mohou bojovat proti výstavbě monstrózních více než 200m vysokých větrníků.

Fialova vlada bohužel protlačila akceleračních zákon a vyhlásila akcelerační zóny, které umožňují obejít obecní referenda i územní plán, a stavět ve zrychleném řízení tato zařízení vytvářející ultrazvuk dokonce bez posouzení EIA.

S tím ovšem plánujeme jako nová Sněmovna něco udělat. A tak jsem požádal místní aktivní občany, aby nevzdávali a nerezignovali na snahu vyvolat hlasování obtěžování závazné otázce. Osud jejich domoviny jim chceme vrátit zpět, do jejich rukou.

