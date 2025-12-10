Vondráček (Svobodní): Osud jejich domoviny jim chceme vrátit zpět

Větrné elektrárny? Sami občané ve svých obcích musí mít možnost toto ne/povolit! Včera jsem přijal milé pozvani do obce Milín, kde se zástupci několika obcí podle dálnice D4 sešli, aby se dozvěděli zda a jak mohou bojovat proti výstavbě monstrózních více než 200m vysokých větrníků.
Fialova vlada bohužel protlačila akceleračních zákon a vyhlásila akcelerační zóny, které umožňují obejít obecní referenda i územní plán, a stavět ve zrychleném řízení tato zařízení vytvářející ultrazvuk dokonce bez posouzení EIA.
S tím ovšem plánujeme jako nová Sněmovna něco udělat. A tak jsem požádal místní aktivní občany, aby nevzdávali a nerezignovali na snahu vyvolat hlasování obtěžování závazné otázce. Osud jejich domoviny jim chceme vrátit zpět, do jejich rukou.
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV