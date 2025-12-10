Rozvoral (SPD): Jsme připraveni v nové koaliční vládě hájit národní zájmy ČR

Vážení přátelé,
hnutí SPD je připraveno v nové koaliční vládě hájit národní zájmy ČR a přispět ke zlepšení životů českých občanů. Návštěva české parlamentní delegace vedené předsedou Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomiem Okamurou na Slovensku obnovila naše vzájemné nadstandartní vztahy a posílila strategickou spolupráci středoevropských zemí. Fialova vláda opakovaně předkládá netransparentní a nerealistické návrhy státního rozpočtu. Úkolem nové vlády bude konsolidovat státní dluh a zajistit financování povinných výdajů a veřejných služeb. Nová vláda s účastí SPD musí převzít odpovědnost za bytovou politiku a zásadním způsobem zvýšit dostupnost bydlení pro české občany. Nová americká strategie národní bezpečnosti je výzvou k zásadní reformě politiky EU a k obnově suverenity evropských národních států.
1. Hnutí SPD je připraveno v nové koaliční vládě hájit národní zájmy ČR a přispět ke zlepšení životů českých občanů.
Po jmenování Andreje Babiše premiérem tento týden očekává hnutí SPD rychlé jmenování vlády SPD–ANO–Motoristé sobě prezidentem s většinou 108 hlasů. Na prvním zasedání vlády odmítneme Migrační pakt EU a systém emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS 2), prosadíme zákon na zastavení zvyšování odvodů živnostníkům od příštího roku, od ledna snížíme ceny energií všem občanům a zlepšíme dostupnost bydlení zrychlením stavebního řízení. Nová vláda má podporu občanů a musí co nejdříve začít hájit národní zájmy ČR v EU.
2. Návštěva české parlamentní delegace vedené předsedou Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomiem Okamurou na Slovensku obnovila naše vzájemné nadstandartní vztahy a posílila strategickou spolupráci středoevropských zemí.
Hnutí SPD považuje návštěvu delegace vedené Tomiem Okamurou na Slovensku za klíčový krok k obnově nadstandardních vztahů, které poškodila předchozí vláda. Delegace se shodla se slovenským vedením na odmítnutí rušení Benešových dekretů, posílení spolupráce zemí střední Evropy (V4 plus) a společném odporu vůči EU ETS 2, Migračnímu paktu a zákazu spalovacích motorů. SPD zdůrazňuje význam česko-slovenského spojenectví pro svou zahraniční politiku.
3. Fialova vláda opakovaně předkládá netransparentní a nerealistické návrhy státního rozpočtu. Úkolem nové vlády bude konsolidovat státní dluh a zajistit financování povinných výdajů a veřejných služeb.
Hnutí SPD upozorňuje, že podle NKÚ je rozpočet vlády Petra Fialy na letošní i příští rok nereálný: příjmy z emisních povolenek jsou nadhodnocené, dotace na obnovitelné zdroje energií podhodnocené a státní dluh dramaticky roste. Výhled vývoje rozpočtového schodku je podle hnutí SPD neudržitelný. Jelikož návrh státního rozpočtu na rok 2026 má až 100 miliardový rozdíl na straně výdajů, Sněmovna ho vrátila vládě Petra Fialy k přepracování. Nová vláda musí sestavit realistický rozpočet a zajistit financování veřejných služeb.
4. Nová vláda s účastí SPD musí převzít odpovědnost za bytovou politiku a zásadním způsobem zvýšit dostupnost bydlení pro české občany.
Cenová dostupnost bydlení v Praze je nejhorší v Evropě - zejména kvůli nefunkčnímu a zdlouhavému povolování staveb, které zablokovala neúspěšná digitalizace pod vedením Pirátů. Nedostupné bydlení je však problémem v celé České republice. Nová vláda s účastí SPD chce proto radikálně zvýšit nabídku bytů: zrychlit povolování novým stavebním zákonem, učinit bydlení veřejným zájmem, podpořit obecní a družstevní výstavbu a pomoci pracujícím rodinám s pořízením bydlení. Stát má převzít hlavní odpovědnost za bytovou politiku.
5. Nová americká strategie národní bezpečnosti je výzvou k zásadní reformě politiky EU a k obnově suverenity evropských národních států.
Nová americká strategie národní bezpečnosti (NSS 2025) otevřeně upozorňuje na problémy EU: migrace, regulace oslabující ekonomiku, zásahy do svobody slova a ignorování demografické krize. Podle názoru SPD Evropská unie i vláda Petra Fialy selhávají v ochraně životní úrovně občanů a loajálně přijímají unijní rozhodnutí bez ohledu na jejich dopady na Českou republiku. V otázce Ukrajiny chybí realistická strategie. SPD vyzývá k evropské sebereflexi, posílení národních kompetencí, ochraně svobody projevu a budování vlastní obrany.
