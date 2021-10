Blaha (ODS): Nejde jen o Bečvu. Totéž se může stát kdykoliv kdekoliv jinde v rámci celé ČR

reklama

Vážený pane předsedo, vážený jeden člene vlády, pane ministře životního prostředí, vážení kolegové, kolegyně, protože panuje obava, že nebude schválen program této mimořádné schůze, využívám přednostního práva, abych vás vyzval k tomu, abyste to nedělali, abyste program schválili a nechali projednat zprávu vyšetřovací komise ke kauze Bečva, protože nejde jen o Bečvu. To, co se před více jak rokem stalo na řece Bečvě, se totiž může stát kdykoliv kdekoliv jinde v rámci celé České republiky a vyšetřovací komise podává celou řadu návrhů, jak takovým záležitostem zabránit nebo alespoň předejít.

Sněmovní vyšetřovací komise udělala kus dobré práce. Práce, na kterou jsem skutečně pyšný bez ohledu na to, kolik zpochybnění zaznělo od té doby v mediálním prostoru a pochopitelně zazní stoprocentně i dnes na plénu Sněmovny. Těch 29 stránek textu převzala řada médií, citují z něj novináři, čtou si ho lidé, a zdaleka to nejsou jenom lidé, kteří žijí a březích řeky Bečvy, ale jsou to lidé z celé České republiky. Po mlčení a mlžení vlády jsme udělali to, po čem se volalo celý rok, co chtěli vědět lidé, média i rybáři, kteří tam ten den tahali z vody 40 tun mrtvých ryb. Popsali jsme, co se 20. září u Bečvy vlastně stalo, krok za krokem. Nehledali jsme viníka a rozhodně jsme nechtěli a také nesuplovali práci policie. Ukázali jsme na řadu pochybení, která se - a o tom jsem přesvědčen - někdo snažil zatajit a bagatelizovat.

A nebo ještě hůř, nešlo o náhody, nešlo o pochybení, ale o cílenou snahu zničit důkazy. Proč si to myslím? Cituji ze strany 19 klíčové pasáže posudku: Ze zjištěných informací vyplývá, že v den havárie, tedy 20. 9. loňského roku, byl odebrán pouze jeden vzorek v oblasti nad místem pozorování prvních příznaků otravy ryb, tedy proti proudu řeky. Byl to vzorek od hasičů, který byl odebrán v 17.20. Následujícího dne byly odebrány čtyři vzorky, další den žádný. V den havárie nebyl odebrán ani jeden vzorek z vyústí vedoucí do Bečvy. Ani jeden. Až následující den někoho napadlo vzorky odebrat, a tak vzali jeden jediný. Tipujete správně. Byl to právě vzorek od společnosti Energoaqua, to byla ta vyúsť kanálu z Rožnova, a tu firmu následně po několika měsících obvinila policie.

A podobných náhod je samozřejmě více. Namátkou strana 5, kde píšeme, že do Dezy se v den havárie pouze telefonovalo, jestli je tam všechno ok. Nikdo nezajel odebrat vzorky. Strana 23, kde popisujeme, že rybáři nahlásili výrazně pozdější čas příjezdu lidí z České inspekce životního prostředí, než jak uvádí sama inspekce. Strana 10, která potvrzuje, že v den havárie neexistovala mapa vyústí vedoucí do Bečvy. Strana 6 - do Dezy se nakonec zajelo, ale jen pro okometrickou kontrolu lagun, vzorky jako kdyby tam někdo zakázal odebírat. Zvláštní, že?

A o čem se v naší zprávě nepíše? Třeba o vyšetřovateli Bečvy, který kauzu komentuje na sociálních sítích a emotivně očerňuje všechny, kteří mají jiný názor než on. Řeč je o panu Hovorkovi, který se mimochodem pokusil minulý měsíc sám odvolat. Nebo o slavné větě pana ministra Brabce, že najít původ otravy je otázkou hodin. Nebo ještě slavnější zvolání - DEZA to nebyla! Dnes už víme, že tato věta neměla žádný reálný základ - žádné vzorky, žádná data, prostě nic. Ale DEZA to prostě nebyla.

Před týdnem se ke mně dostala informace o stovkách mrtvých ryb na Chrudimce a o podivném mlčení, které je s kauzou spojeno. Ani měsíc po havárii není jasné, co se stalo. Připomíná vám to něco?

Mě se Bečva osobně dotýká. Nejen proto, že žiju ve Zlínském kraji. Jsem taky rybář a nesčetněkrát jsem letos mluvil se Stanislav Pernickým, rybářem, který byl mezi těmi, kdo tahali z Bečvy mrtvé ryby, celý rok bojuje za to, aby se Bečva vyšetřila. A já jeho snahu velmi oceňuji, protože i on patří k těm, že Bečva skutečně nezapadla.

Mluvil jsem s místními, kteří kolem řeky žijí a jsou znechuceni z tyjátru a mlžení státních úředníků. Mluvil jsem s novináři, kteří nevycházejí z údivu nad tím, co všechno se v této kauze děje a zatajuje. Pro mě jsou to pochybení, která nelze odpustit ani přehlédnout.

Jak na zprávu vyšetřovací komise reagoval Andrej Babiš? No, označil nás za lidový tribunál. Jak reagoval ministr životního prostředí Brabec? Prořekl se, že i přesto, že jednání komise bylo neveřejné a tajné, jeho kolegové z ANO mu reportovali, co se na něm děje, a konzultovali své kroky. Čekal bych jinou reakci - vysvětlení, proč se neodebraly vzorky od vyústí, okamžité zveřejnění nebo vypracování jejich mapy, umístění monitoringu vody v řece, vysvětlení, proč se do Dezy jen telefonovalo, jak je možné, že se část vzorků někomu vylila v autě, transparentní a srozumitelné vysvětlení toho, proč je obviněna Energoaqua. Co máme místo toho? Všichni, kdo se o kauzu zajímají a upozorňují na nesrovnalosti, jsou osočováni a pranýřováni.

Mně jde celou dobu o jedno, aby se katastrofa na Bečvě vyšetřila a udělalo se vše pro to, aby se už nic nikdy takového podobného neopakovalo. Za rok se v tom podle mě neudělal žádný posun a to je něco, co by měli vědět lidé a co bychom si měli opakovat a uvědomovat hlavně my tady ve Sněmovně. Zodpovědná je za to tato vláda, vláda mlčení, lhaní a mlžení. Bečva nevyšumí, ale díky obyčejným lidem, ne díky Babišově vládě. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

