Blaha (ODS): Věřili byste Babišovi, že se v takovou chvíli zachová státnicky?

Další provokace Putinova Ruska. Stačilo a SPD, jediní možní koaliční partneři ANO, chtějí referendum o vystoupení z NATO. Ten cynický povolební handl si umím představit celkem barvitě.
Stačilo + SPD: "My Vás, pane premiére Babiši, nevydáme za stíhání za Čapí hnízdo. A vy nám odhlasujete referendum, co říkáte?"
Věřili byste A. Babišovi, že se v tu chvíli zachová státnicky? Já ani na vteřinu.
Teď jde fakt o naši bezpečnost. Teď jde o Česko! S vaší důvěrou SPOLU vystoupení z NATO nedopustíme. Ruku na to!
Ing. Stanislav Blaha
autor: PV