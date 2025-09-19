Blaha (ODS): Věřili byste Babišovi, že se v takovou chvíli zachová státnicky?

21.09.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přeletu ruských stíhaček nad územím Estonska.

Blaha (ODS): Věřili byste Babišovi, že se v takovou chvíli zachová státnicky?
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ODS)

Další provokace Putinova Ruska. Stačilo a SPD, jediní možní koaliční partneři ANO, chtějí referendum o vystoupení z NATO. Ten cynický povolební handl si umím představit celkem barvitě.

Stačilo + SPD: "My Vás, pane premiére Babiši, nevydáme za stíhání za Čapí hnízdo. A vy nám odhlasujete referendum, co říkáte?"

Věřili byste A. Babišovi, že se v tu chvíli zachová státnicky? Já ani na vteřinu.

Teď jde fakt o naši bezpečnost. Teď jde o Česko! S vaší důvěrou SPOLU vystoupení z NATO nedopustíme. Ruku na to! 

Ing. Stanislav Blaha

  • ODS
  • Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jiří Kobza: K čemu (ne)potřebujeme Evropskou unii
Ruské migy nad Estonskem. Fiala jde do útoku proti české opozici
Smrt Jana Masaryka? Pravnučka TGM promluvila
Odbory na straně Pavla Tůmy. Za oživení Ústeckého kraje

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ODS , Rusko , Blaha

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zachoval by se Andrej Babiš v takové chvíli státnicky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Co dobrého pro nás lidi přišlo z Bruselu?

V čem jsou pro nás dobré třeba emisní povolenky nebo proč se musíme podřizovat věčným regulacím a zákazům, které z Bruselu přichází? Proti řadě věcí přeci protestuje i tato vláda a chce je změnit. A jestli pro ně vy hlasujete, neukazuje to jen jak moc jste odtrženi od toho, co chce většina občanů ČR...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Blaha (ODS): Věřili byste Babišovi, že se v takovou chvíli zachová státnicky?

8:14 Blaha (ODS): Věřili byste Babišovi, že se v takovou chvíli zachová státnicky?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přeletu ruských stíhaček nad územím Estonska.