Bondarenková (SPD): Traktory v Praze. Venkov se velmi zlobí.

Green Deal už mnozí zemědělci pochopili a odsoudili

Tak jsme dnes měli možnost slyšet znovu, že Green Deal (Zelený úděl) není dobrý nápad. V mnoha variantách tohoto vyjádření. Říkáme to už od začátku, kdy se tento podivný plán na ekonomické zničení Evropy objevil. Tedy na zničení těch, kteří zůstali v Evropské unii. Minimálně plán na jejich ožebračení, snížení životní úrovně, rozvoje nezaměstnanosti a bídy, jakou Evropě desetiletí, spíš i století, nezažila. Nyní to pochopili zemědělci. Ne sice všichni, ale dost velká skupina. Dnes na magistrále, u Ministerstva zemědělství a na Malostranském náměstí bylo zjevně hodně lidí, kteří nejsou z Prahy, řada v protestních řadách neznámých lidí. A ovšem k nim řada „tajných", to už patří k věci. Tedy i pár předem připravených scének, které umožní celou akci mediálně shazovat. Jak jinak. Nic to ale nemění na faktu, že třeba na Malostranském náměstí bylo zatím nejvíc lidí, co tam při nějaké protivládně protestní akci bylo. Ve smyslu proti vládě pětikoalice. Bylo nacpané celé náměstí, i další chodníky, podloubí. To, že si některé skupiny také chtěly přihřát politickou polívčičku. Upřímně řečeno, no a co? Také jsou to občané ČR. Platí ústavně zaručená svoboda shromažďovací.

Noty přišly až později

Média ráno nejprve informovala objektivně, kde se co děje, kudy třeba nejet, protože jsou zácpy. Kupodivu magistrála byla průjezdnější než kdy jindy. Tramvaje také fungovaly. Takže organizátoři na to šli dost ohleduplně. Nicméně později zjevně do médií dorazily noty, jak to prezentovat jako neúspěšný protest, vrhnout se individuálně po hlavních organizátorech, viz ty trapné články o panu Jandejskovi a konci obchodní spolupráce ze strany Rohlíku. No, spíš se stalo to, že podle diskusí pro článkem ztrácí klienty hlavně Rohlík. Řadě lidí se hnusí takové politizování obchodních vztahů. Věřím, že pokud by teď zemědělci posílili svoji „obchodní divizi", získají naopak řadu zájemců o prodej jejich zboží přes co nejméně zprostředkovatelů.

Co se stane dál?

Klasická otázka pro prognostiky. Často bývá dobré podívat se také do statistik. Tedy z minulých dějů, jejich příčin a následků, usuzovat o dějích budoucích. Jsou tři možnosti: 1) nestane se vůbec nic, vláda bude dál lhát, opěvovat své schopnosti a urážet oponenty (a prosadí si korespondenční hlasování, aby to už nikdy nešlo změnit - nastane tzv. doba povolební, volby sice probíhat budou i nadále, ale spíš komunistickým způsobem), 2) zjistí se, že naštvaných lidí je o dost víc, než se čekalo, nejpozději při nejbližších volbách (a těch příštích) nebo 3) něco se stane, strany pětikoalice si uvědomí, že pochybily, dokonce ani americký prezident jejich zástupce už zase nepřijal přes veškeré šplhounství, a začnou pracovat hlavně ve prospěch českých občanů a nebudou se je snažit obrat o další peníze ve svůj prospěch. Tak nevím. Ale ta třetí možnost je bohužel spíš humorná vsuvka než se stane varianta 1) nebo 2). Nebo je ještě jedna možnost, kterou naznačil předchozí prezident, Ing. Miloš Zeman na semináři Evropa a svět 2030. Naznačím, že je to také ta poslední „slovenská cesta”. Ale to už by nám sem asi nevtrhly tanky z východu, ale ze západu. Opravdu „nadějné vyhlídky”.

