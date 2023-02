Brabec (ANO): Zesinalý by měl být celý národ z toho, jakého máme ministra financí

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Pan vicepremiér Jurečka řekl, že on k tomu vystoupí obsáhleji, tak jsem si myslel, že si pan předseda Výborný vytáhl krátkou sirku v rámci koalice, aby to uvedl, protože já mám... (Reakce v sále.) Nelíbila se vám krátká sirka? Co je na tom sprostého? Ale dobrá. Protože prostě musel vystoupit s něčím, za co se ostatní trochu stydí. Protože já jsem přesvědčen, že i v rámci koalice jsou poslankyně a poslanci, kteří se stydí za to, jakou formou je tahleta norma předkládána.

Ona to myslím říkala už Berenika a další, mě tedy vyděsilo, pokud máme ministra financí, a předešlu - za stavu, kdy by byl pan ministr Stanjura dříve předsedou opozičního klubu ODS a stalo by se tohleto z naší strany, tak on tady bude viset u stropu jako zepelín a bude na nás prostě křičet, co to je za vládu, která nebyla schopna odhadnout aspoň rámcově inflaci.

Za mě říkám, já si myslím, že by měl být zesinalý celý národ z toho, jakého máme ministra financí, který buď z neznalosti, neschopnosti odhadnout, anebo i z té kalkulace nedal do návrhu rozpočtu ani korunu na mimořádnou valorizaci. O tom se tady bavíme. A teď se to flikuje. Já si myslím, že mnozí z vás si uvědomují, že tohleto je nedůstojné. Paní předsedkyně našeho klubu, paní Alena Schillerová, to jasně řekla.

Neriskujte tu ostudu, vezměte to zpátky a pojďte se o tom bavit, protože to opravdu nemůže dopadnout dobře. Chcete jasně okrást důchodce a všichni to vidí!

Děkuju za pozornost.

