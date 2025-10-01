Bubeníček (KSČM): V předvolebních debatách byli kandidáti Stačilo! nejlepší

Již to stačilo, tak volte 25 STAČILO!
Máme konec září a přichází podzim. Ale u nás pořádně horký. Volby jsou volby a volby do sněmovny patří mezi ty rozhodující. Podle reakcí na politické scéně se hraje o hodně. Řekl bych o moc.
Současná vláda Spolu a STAN je určitě nejslabší vládou od rozpadu federace, kterou Česká republika měla. A přispěli k tomu i Piráti, kteří potápějící se loď stačili včas opustit.
Co všechno premiér Petr Fiala sliboval a jak to dopadlo. Je pravda, že na některé ministry neměl štěstí. Jednoznačně na ministra zahraničí a obrany. A nepovedl se ani ten pro místní rozvoj.
A k tomu uměle vytvořená ministerstva. Může se potom Petr Fiala divit předvolební reakci občanů, nemůže.
Nespokojení občané mají ve volbách silnou a myslím rozumnou alternativu. Je to hnutí STAČILO! Protestní, doleva orientované hnutí, které nyní ve sněmovně chybělo. A pokud je lídrem předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, efekt komunistů v levicovém spektru stále funguje. Pokud občané sledovali předvolební debaty, kandidáti STAČILO! vždy patřili k těm nejlepším.
Tím myslím, že věděli o čem hovoří a mají reálná řešení. Proto hlas pro STAČILO! bude dobře investovaným hlasem. Normální rozumný občan musí ocenit, že STAČILO! nechce válku, nechce být jen poddaným Evropské unie, chce slušný a důstojný život pro všechny občany České republiky.
V Ústeckém kraji vede kandidátku Jaroslav Komínek. Člověk s bohatými zkušenostmi z politického i profesního života. Odborník na dopravu a silniční hospodářství. Za jeho působení ve vedení Ústeckého kraje udělala hromadná doprava a údržba silnic obrovský krok kupředu. Je to člověk, který umí působit ve vysokých funkcích, ale na druhou stranu řídit autobus či trolejbus.
A právě v těchto dopravních prostředcích slyší názory normálních lidí, kteří se musí živit poctivou prací a nebo mají zasloužený odpočinek. A jejich zájmy chce hájit a pro ně ve sněmovně pracovat.
A tak mohu doporučit jediné, běžte k volbám a dejte hlas STAČILO!, stejně jako bývalý prezident Miloš Zeman nebo dlouholetý hejtman Michal Hašek. Nenechte se odradit štvavou kampaní a volte podle svého přesvědčení.
Budoucnost České republiky je ve vašich rukou.
Oldřich Bubeníček
bývalý hejtman Ústeckého kraje.
