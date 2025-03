Bureš (ODS): Mně se prostě tenhleten pozměňovací návrh nelíbí

Vážené kolegyně a kolegové,

mě to donutilo k tomu, abych se taky přihlásil s faktickou poznámkou. Já se tedy přiznám, že jsem nepochopil, co se na tom systému zlepší. Dneska to funguje tak, že každý, kdo chce jezdit na českých silnicích, musí mít buď řidičský průkaz České republiky, Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, anebo mezinárodní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz je jasně definován, je akceptován pouze od těch států, které přistoupily k Vídeňské úmluvě, která je, tuším, z roku 1965.

My teď řekneme, že za vozidla taxislužby si bude moci sednout jenom ten, kdo bude mít český řidičský průkaz anebo evropský řidičský průkaz.

Nedávno proběhla další aféra o tom, jakým způsobem fungují české autoškoly v jednom nejmenovaném městě, kdy museli rozprášit snad, tuším, dokonce celý odbor, vybrala tam policie téměř všechny zkušební komisaře, které měli k dispozici, protože se ukázalo, že se řidičské průkazy prostě dávaly i těm, kteří neprošli zkouškami.

Myslím si, že jestli je v tuto chvíli problém v tom, že za volanty našich vozidel taxislužby nebo smluvní přepravy sedají ti, kteří nemají řádný řidičský průkaz, tak to má řešit policie, má prostě udělat nějaké plošné kontroly, má to zjistit, zkontrolovat, udělat nějakou statistiku. My tady zatím pracujeme pouze s dojmy. Já jsem si říkal, že tady s dojmy nechci pracovat. To, že tady někdo bude říkat "jsou s nimi problémy, neví, kam jet" a tak dále, to já zatím nemám podloženo žádnou statistikou, žádným šetřením.

Takže mně, ať se vám to líbí, nebo ne, mně se prostě tenhleten pozměňovací návrh nelíbí. Já si myslím, že ten hlavní problém, který tady vy říkáte, byť ho nemáte podloženy žádnými tvrdými daty, neřeší a že ve své podstatě jenom ve finále zdraží tyto služby pro finálního spotřebitele a uživatele.

