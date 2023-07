Bžoch (ANO): Audit asi nedopadl podle představ pana ministra

reklama

Ministerstvo zahraničních věcí si udělalo audit. Ale je tu problém, nedopadl asi podle představ pana ministra.

Hned na úvod přeskočme pohádku pana ministra o tom, že se audit týkal výlučně minulého volebního období. Článek Seznam Zpráv jasně popisuje, že auditor se zabýval současným stavem a netransparentností při kariérním postupu zaměstnanců resortu. Navíc, dost pochybuji o tom, že by pochybení minulé vlády ministr za Piráty kryl. Právě naopak. Pokud by audit hovořil o rejdech, ke kterým na resortu docházelo za předchozího vedení, nepřekvapilo by mě, že by ještě před finálním dokončením koloval po všech jemu spřátelených redakcích. Tam by se samozřejmě dostal za zcela neobjasnitelných okolností.

A tak si teď kladu jednoduchou otázku. Proč ministr audit nezveřejní, když se ho netýká? A je si opravdu jistý, že se audit, zpracovávaný panem Čapkem, netýká vysílání pracovníků ministerstva do zahraničí za jeho působení na ministerstvu?

Přijde mi zvláštní, že na dokončení auditu chce ministr ještě další měsíce. Auditor, který zprávu vypracoval, nastoupil na resort v červenci 2022. Zprávu měl hotovou v říjnu 2022. Nyní je červenec 2023 a na dopracování jsou potřeba ještě další měsíce? Skoro to vypadá, že audit leží hotový v šuplíku a chybí už jen nějaká formalita.

Vzhledem k závažnosti situace se ani nedivím, že šéfka personálního odboru Jana Hybášková nereagovala nadšeně. Její obava z palcových titulků je, podle nahrávek citovaných v novinových článcích, pochopitelná. Otázkou také je, zda náhodou na to, aby audit nebyl veřejný, netlačila přímo paní Hybášková. Kdo ví, možná by informace v něm uvedené mohly ohrozit i samotného ministra. Pokud by se například ukázalo, že o současné praxi věděl, i díky nadstandardním vztahům s vybranými úředníky.

Jak jsem si všiml, tak znepokojení vyvolaly zveřejněné informace i v Pirátské straně. A nedivím se. Čistě hypoteticky by bylo opravdu nepříjemné, kdyby audit s názvem „Audit systému výběrových řízení v podmínkách Ministerstva zahraničních věcí se zaměřením na jejich transparentnost, délku efektivnost a přezkoumatelnost“ netransparentně ležel půl roku v šuplíku. Těžko by se také obhajovalo vyhození auditora z resortu, který vede strana bojující za větší ochranu whistleblowerů. Pro klid nás všech by bylo dobré nedělat na Generální inspekci a interním auditu nějaké výrazné změny, dokud nebude audit zveřejněn.

Aby nedošlo k nějakému nepochopení, své otázky shrnu v koncertované podobě: Proč "dokončení" auditu trvá tak dlouho? Bude veřejný? Proč ho Lipavský nezveřejní, když se jeho působení netýká?

Prosím pana ministra, aby audit zveřejnil, ať si můžeme všichni udělat obrázek o tom, co se na resortu děje a pak se pobavme na výboru, jak lépe nastavit vnitřní procesy. Nikdo přece nechceme, aby nepotismus ovlivňoval náš diplomatický sbor.

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



