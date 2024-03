ČSSD - Česká suverenita: Sběratele funkcí Josefa Bělicu na hejtmana nepodpoříme

reklama

„Vypadá to, že Moravskoslezský kraj je pro hnutí ANO zakletý. Volební výsledky v kraji má ANO výborné. Ale lidé, kteří ANO v Moravskoslezském kraji reprezentují, dělají hnutí ANO bohužel jen ostudu. Díky špatným personálním rozhodnutím ANO bude mít Moravskoslezský kraj během jednoho roku již třetího hejtmana. Máme však jistotu, že s Josefem Bělicou nepřijde další ostuda? Budeme pak volit i čtvrtého či pátého hejtmana?“ Zamýšlí se předseda klubu zastupitelů ČSSD David Dudzik.

Co zatím o Josefu Bělicovi víme z dostupných informací v tisku a na webových stránkách? Funkcí má jako japonská kalkulačka. Je to poslanec, primátor, zastupitel kraje, člen sněmovního výboru pro obranu, předseda sněmovního podvýboru pro obranu, kybernetickou bezpečnost a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, člen stálé komise pro kontrolu BIS, člen stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, předseda klubu zastupitelů ANO v Moravskoslezském kraji, člen výboru pro tělovýchovu a sport, člen komise organizační rady kraje. Do soboty byl také předsedou ANO v Moravskoslezském kraji.

A co na to říká předseda Andrej Babiš, který tvrdí, že je proti KUMULACI FUNKCÍ členů ANO? Ještě nedávno platilo, že „hnutí dlouhodobě zastává názor, že političtí představitelé by se svým funkcím měli věnovat zodpovědně a především s maximálním úsilím. To ovšem není možné, v případě, že zastávají více funkcí. Hnutí tak prosazuje a avizuje, že do budoucna bude vždy prosazovat, že je proti kumulaci funkcí svých politických představitelů.“ To už neplatí? V Moravskoslezském kraji zřejmě ne. Našli bychom více takových případů, příkladem může být i nová krajská 1. místopředsedkyně ANO, starostka Poruby a náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.

„Jak se na takovou situaci máme dívat? Bude mít pan Bělica vedení kraje jen jako takový vedlejšák? Či hejtmanské křeslo využije jen jako prostředek k vedení volební kampaně? Myslíme si, že by bylo lepší, kdyby kraj fungoval několik měsíců bez hejtmana, který bude zastoupen kompetentními náměstky. Máme tak jistotu, že nepřijde třetí ostuda a to také navrhneme na mimořádném zastupitelstvu,“ říká předseda klubu zastupitelů ČSSD David Dudzik.

Kromě výčtu funkcí, které pan Bělica má, nás, členy ČSSD, překvapují i články a reportáže, které na každého vyskočí, když si jméno pana Josefa Bělici zadají do Google vyhledávače. A ty v nás vzbuzují obavy a nedůvěru. Ať už se jedná o reportáž Reportérů ČT z roku 2020 o střetu zájmů pana primátora Bělici a podpoře karate klubu, který vede jeho manželka a snižování dotací pro konkurenční karate klub v Havířově. Nebo články Parlamentních listů na téma „Řídit Havířov jako firmu. Primátor zaměstnává příbuzné a kamarády. Kdo se vzpouzel, toho zničil.“ Či článek neovlivni.cz z roku 2018 „Dvojice z oficiální akce: Poslanec ANO a muž souzený za vraždu.“ Několik článků se zabývá i zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu v Havířově, který byl proveden v loňském roce v Městské realitní agentuře. Zdroje uvádíme na konci tiskové zprávy.

„Byli jsme také překvapeni, že se na páteční tiskové konferenci objevil i krajský radní pan Kajnar, kterého jsme od jeho zvolení v médiích, tedy tři a půl roku, neviděli. Ten nového kandidáta na hejtmana vychválil. Očekávali jsme, že stávající zastupitelé za SOCDEM, po skandálu pana Krkošky, odejdou z krajské koalice. Nebo jim nevadí svými hlasy podporovat na jedné straně nešťastné hnutí ANO a na straně druhé pravicové nápady ODS, TOP 09 a KDU-ČSL? Placená funkce krajského radního je pro SOCDEM a pana Kajnara důležitější než zásady, které v minulosti hlásal? My takových dohod součástí určitě být nechceme a nebudeme, a tak na mimořádném zastupitelstvu tři členové ČSSD svými hlasy pana Bělicu nepodpoří. Důvody jsme snad jasně sdělili a věříme, že se samotné hnutí ANO a jejich voliči nad situací zamyslí,“ zakončil tiskovou zprávu předseda ČSSD Moravskoslezského kraje pan Petr Gawlas.

