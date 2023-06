ČSSD: Změny Národního plánu obnovy obsahují skryté kostlivce pro příští vlády

reklama

„Obecně vítáme rozšíření Národního plánu obnovy. Vláda na to měla ale dost času, aby ho připravila dříve. Nyní je na připomínky a doladění šibeniční termín,“ zdůraznil Michal Šmarda. Připomíná také, že Národní plán obnovy vyjednala již předchozí vláda včetně úvěrového rámce, který je velmi výhodný. „První dluhopisy, které se k němu vztahují, byly úspěšně rozprodány prakticky s nulovým úrokem,“ dodává.

Získání evropských prostředků může navíc ve střednědobém horizontu pomoci veřejným financím ČR. Problém je však s tím, že nynější vláda zaspala. „Už v červnu 2022 získala ČR možnost čerpat dalších asi 15 mld. Kč grantu z NPO. O dalších asi 18 mld. Kč grantu si může ČR říci už od počátku letošního roku. O zvýhodněnou půjčku z RRF mohla vláda zažádat kdykoli od roku 2021,“ vypočítává předseda sociální demokracie.

Vláda tak podle něj nemusí stihnout vyčerpání celé částky 380 mld. Kč. „Mám obavu, že by to vláda nemusela stihnout. Premiér Fiala by měl na Evropské radě zahájit diskusi o prodloužení funkčnosti fondu RRF za dosavadní termín v roce 2026,“ apeluje.

Na úpravách NPO je zarážející především kapitola vzdělávání, kde vláda tiše počítá s rozsáhlou reformou středních škol a mezi řádky lze vyčíst i kalkulaci se zavedením školného na vysokých školách. „Školné na veřejných školách je pro sociální demokracii, ale nejen pro ni, naprosto nepřijatelné,“ zdůrazňuje předseda sociálních demokratů Michal Šmarda.

Dalším problémem je, že připomínková místa měla na prostudování návrhu zoufale málo času, a to jeden týden. Ve vypořádání připomínek zcela chybí například připomínky odborů. „Je vidět, že Fialova vláda sociální dialog a vůbec komunikaci s veřejností nebere vážně,“ říká Michal Šmarda. Vedle NPO by sociální demokracie chtěla s Fialovou vládou debatovat o nastavení nového Sociálně klimatického fondu, který je opomíjený. Ten byl na úrovni EU připraven na to, aby „zelené“ programy byly sociálně citlivější a jejich dopad se zmírnil zejména pro ty nejzranitelnější skupiny.

Závazky státu vyplývající z NPO navíc jdou časově daleko za hranici mandátu současné vlády. U jednotlivých změn je navíc patrné, že se vláda tiše zavazuje ke krokům, které nejsou vůbec připravené ani prodiskutované.

„V aktualizovaném NPO je například komponenta „Zvýšení dostupnosti vzdělávání“ za 48,5 mld. Kč. Samozřejmě, že schvalujeme investice do vzdělávání. V tomto případě však prostředky nelze využít například na platy učitelů, u nichž má vláda velký dluh. Fialova vláda se v rámci NPO také tiše zavázala k zásadní reformě středního školství, která je ale v materiálu popsána jen mlhavě. Není vydiskutovaná s kraji a obcemi a s odbornou veřejností. Pochybuji, že ji vláda zvládne prosadit do konce tohoto volebního období, přesto se k ní zavazuje,“ zdůrazňuje místopředsedkyně sociální demokracie Daniela Ostrá.

Podle ní by ho vláda, než takový závazek uzavře, měla projednat i s celou opozicí. „Splnění reformy asi bude až na členech nové Sněmovny, kteří vzejdou z voleb 2025,“ podotýká. Daniela Ostrá poukazuje zároveň i na to, že v rámci vzdělávání je nově přidaná položka „vratné granty pro VŠ studenty“. „Ve skutečnosti nejde o granty, jak je běžně chápeme, ale o půjčky pro studenty. Mám obavu, že si tím Fialova vláda chystá cestu k zavedení školného na vysokých školách. To je z pohledu sociální demokracie naprosto nepřijatelné,“ odmítá návrh místopředsedkyně sociálních demokratů. „Pokud bude chtít vláda Petra Fialy školné zavést, tak ji varujeme, že v příští Sněmovně uděláme vše pro to, aby školné na VŠ bylo zase zrušeno,“ dodává.

Sociální demokracie oceňuje, že řada investic financovaných z aktualizovaného NPO má jít ve prospěch veřejného sektoru a domácností – např. do energetických úspor. Na druhé straně Fialova vláda deklarovala, že chce podstatně omezit dotace pro firmy. „Proto nechápu, proč tam vláda dává nové dotační programy pro digitální transformaci podniků za nových 9 mld. Kč,“ podivuje se Michal Šmarda.

Ale rozhodně je podle něj dobře, že v aktualizovaném NPO je podpora dostupného bydlení. „Konečně! Sociální demokracie se opakovaně pokoušela zřídit systém dostupného bydlení v ČR. Za Sobotkovy vlády naši poslanci návrh zákona o dostupném bydlení připravili. Strany dnešní koalice vedené ODS to ale vždy ve Sněmovně blokovali. Je dobře, že konečně přišly k rozumu,“ chválí vládu na závěr předseda sociální demokracie.

