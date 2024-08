ČSSD a nezávislé osobnosti kandidují do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

V nadcházejících volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se na podzim 2024 utká koalice „ČSSD a nezávislé osobnosti“ s podporou Soukromníků. Kandidátku tvoří zkušení politici z místní i celostátní scény a odborníci na zdravotnictví, školství, sociální služby, dopravu, stavebnictví a finance.

„Naším cílem je zastavit odliv mladých lidí z kraje vytvořením kvalitních pracovních příležitostí a výstavbou nových komunálních bytů s rozumným nájmem. Chceme zajistit dostatek lékařů a zdravotnického personálu a zabránit privatizaci krajských nemocnic či omezování zdravotní péče. Rádi bychom také rozšířili služby pro péči o starší občany. Podařilo se nám postavit kandidáty v 11 krajích, což nám umožňuje sdílet zkušenosti s kolegy. Na kandidátní listinu jsme zařadili i kandidáty strany Soukromníků, kteří nám přislíbili svou pomoc,“ říká krajský předseda ČSSD a lídr kandidátky Petr Gawlas.

Předseda krajského klubu zastupitelů David Dudzik ke kandidátní listině dodal: „Krajské zastupitelstvo není jen o politice, ale především o odbornosti, kterou naši kandidáti nabízejí. ČSSD podporuje odborné řízení veřejných záležitostí, proto jsme oslovili erudované osobnosti ze všech oborů. Například doktora a krajského koordinátora Lékařského odborového klubu Karla Volného, který kandiduje jako nezávislá osobnost a je našim expertem na zdravotnictví. Nebo Davida Jelínka, ředitele neziskové organizace, který je odborník na sociální pomoc a péči. Na kandidátce jsou kolegové ze všech okresů a mnoha obcí Moravskoslezského kraje.“

Kandidát do zastupitelstva Adam Rykala upozorňuje na problematickou politickou situaci a možné zneužití krajských prostředků během volební kampaně: „V posledních dnech jsme zjistili, že Krajský úřad objednal inzerci ve výši přesahující 650 000 Kč na propagaci hejtmana v Deníku a regionálních rádiích. Už 14. srpna 2024, kdy se objevila inzerce propagující pana Bělicu z Hnutí ANO, jsme hejtmana okamžitě vyzvali, aby situaci vysvětlil a případně uhradil náklady z vlastních prostředků nebo prostředků Hnutí ANO. Do dnešního dne jsme však žádnou odpověď nedostali.

Mezitím se objevily další informace o tom, že krajský úřad objednal další reklamu, tentokrát v rádiích ČAS a ORION, s pořady „Na kafe s hejtmanem“ a „Na rovinu s hejtmanem“. Poslední kapkou pro nás byly dopisy distribuované do schránek tento týden, které na luxusním křídovém papíře propagují náměstka hejtmana Jiřího Navrátila z KDU-ČSL. To už je nehoráznost. Kdyby to udělal někdo z našich kandidátů, byly by to hlavní zprávy až do voleb.

Proto jsme se rozhodli podat podnět k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Toto jednání představuje minimálně nerovnou politickou soutěž. Ostatní strany si nemohou dovolit využívat krajské prostředky pro vlastní propagaci, což by mělo být samozřejmostí. Považujeme také za slušné, aby si radní tuto reklamu uhradili ze svých peněz. Ale nakonec je to na voličích, aby tento nezdravý stav ukončili. ANO, ODS a KDU-ČSL se na venek tváří jako soupeři, ale ve skutečnosti spolupracují a dělají si, co chtějí. Tento podvod na voličích chceme ukončit. Navíc jsou zde další kauzy, jako problémy pana Unucky, pana Curyla a časté změny hejtmanů (Vondrák, Krkoška), které také nepřispívají k dobré pověsti kraje. Současný hejtman, který je zároveň primátorem Havířova a poslancem Parlamentu ČR, v nás nebudí dojem, že by se kraji věnoval naplno. Jak to všechno zvládá? Kdo tedy kraj řídí? Pravděpodobně nikdo. Proto je potřeba volit změnu a rozbít spolupráci ANO s ODS a KDU-ČSL. Voliči mají tuto změnu ve svých rukou.“

Jiří Paroubek, předseda ČSSD, dodává: „Často navštěvuji Moravskoslezský kraj a jsem rád, že se nám podařilo získat velmi zajímavé kandidáty. Řešíme situaci v Liberty Ostrava a hrozící sociální napětí, stejně jako nedostupnost zdravotní péče v kraji. Desetina lidí nemá svého zubaře a na vyšetření se čeká měsíce. Řada lékařů odchází do důchodu a není za ně náhrada. Získali jsme cennou posilu v podobě doktora Volného, který kandiduje do senátu i do krajského zastupitelstva. Jeho zkušenosti jako lékaře bohumínské nemocnice či jako krajského koordinátora Lékařského odborového klubu se nám v řešení tragické situace ve zdravotnictví budou hodit. Věřím, že občané ocení naše úsilí a podpoří nás ve volbách.“

Moravskoslezský kraj stojí před mnoha výzvami a koalice ČSSD A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI je připravena je řešit s odborností a odhodláním.

Kandidáti ČSSD a nezávislých osobností pro volby do Zastupitelstva MSK:

Petr Gawlas, 62 let

ředitel společnosti, exsenátor, bývalý místostarosta, předseda ČSSD MSK, Jablunkov, člen ČSSD Ing. Adam Rykala, MBA, PFP, 38 let

ekonom, živnostník, šachista, předseda spolku „Společně tvoříme Ostravu“, exposlanec, Ostrava, člen ČSSD Tomáš Miczka, 58 let

stavař, krajský zastupitel, Orlová, člen ČSSD MUDr. Karel Volný, 57 let

lékař, krajský koordinátor lékařského odborového klubu, člen zdravotního výboru MSK, Frýdek-Místek, bez politické příslušnosti Ing. David Jelínek, 45 let

ředitel neziskové organizace, předseda ČSSD Karviná, Píšť, člen ČSSD Ing. et Ing. David Dudzik, 54 let

ekonom, energetik, znalec elektrotechnika, předseda krajského klubu zastupitelů, Vratimov, člen ČSSD Ing. Alois Novotný, 63 let

stavební technik, projektant, Zátor, bez politické příslušnosti Mgr. Jana Mojžíšková, 67 let

středoškolská učitelka, Frýdek-Místek, bez politické příslušnosti Bc. Michal Krčmář, 51 let

vedoucí provozu, Orlová, člen ČSSD Olga Horniačková, 68 let

dětská a zdravotní sestra, Bruntál, bez politické příslušnosti Alois Olšovský, 65 let

strojník, Frýdek-Místek, bez politické příslušnosti David Skrzyžala, 44 let

OSVČ, zastupitel města, Rychvald, bez politické příslušnosti René Kaniok, 51 let

majitel Minizoo Lašský Dvůr, emeritní důstojník policie ČR, Baška, člen ČSSD Bc. Radomil Bek, 48 let

prodavač specialista, Opava, člen ČSSD Vladimír Svoboda

jednatel zahraniční společnosti, Orlová, člen ČSSD Petr Witosz, 72 let

stavebnictví, Kozmice, člen Strany soukromníků České republiky Ing. Josef Kuchta, 61 let

technik, krajský zastupitel, Jistebník, člen ČSSD

Senátní obvod č. 74 Karviná (Havířov, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Dolní Lutyně):

nezávislý kandidát navržený ČSSD MUDr. Karel Volný, 57 let

lékař, krajský koordinátor lékařského odborového klubu, člen zdravotního výboru MSK