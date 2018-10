Černochová (ODS): Ano, slyšíte správě. Evropskou komisi zajímá i rybářské olůvko

Krásné odpoledne dámy a pánové.

Já plním slib, který jsem dala u kulatého stolu, který jste, pane předsedo, inicioval a který se týkal případného projednávání ústavního dodatku stran implementace směrnice Evropské unie, týkající se zbraní. Je to ta směrnice, která tady byla častokrát diskutována, ale zároveň Evropská komise v těch posledních dnech se rozhodla, že půjde ještě dál, takže já bych vás dnes chtěla požádat o zařazení nového bodu na program jednání této schůze Poslanecké sněmovny s názvem "Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku". Ano, kolegové a kolegyně, slyšíte správně. Evropskou komisi zajímá i rybářské olůvko. Chtěla bych zařazení tohoto bodu buď na úterý 30. 10. - čas nechám na Sněmovně - případně, pokud to mám formulovat, tak po pevně zařazených bodech, nebo 31. 10., tedy ve středu v odpoledních hodinách.

V uplynulých dvou letech se objevují v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila evropskou agenturu pro chemické látky, která se jmenuje ECHA, aby začala shromažďovat informace, jaké riziko a socioekonomický dopad by měl zákaz olověného střeliva i rybářských závaží. ECHA doporučuje Evropské komisi olovo zcela zakázat, protože přínosy pro společnost mají převažovat a náklady pro lovce, sportovce a střelce vyhodnotila ECHA jako přijatelné. Střelecké, sportovní a lovecké organizace ve veřejné konzultaci ale tvrdí opak. Zákaz olova by měl za následek vážný dopad na jejich činnost. V současné době probíhají v této věci jednání s Evropskou komisí a měli bychom znát postoj vlády, která na jednání vysílá své úředníky. Zároveň bychom měli svým usnesením vládu v jednání podpořit, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci.

V této souvislosti mi dovolte připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách. Zákaz olova bude mít za následek vysoké náklady nejen pro výrobce střeliva, ale i samotných zbraní, u kterých používání nevhodných druhů střeliva bude docházet k poškození a neúměrnému opotřebení zbraní. To se samozřejmě týká i zbraní sportovních střelců reprezentujících Českou republiku na olympijských hrách. Nahrazení olova ocelí s sebou dále přináší zvýšenou nebezpečnost pro samotné sportovní střelce, ale i myslivce a lovce, protože ocel díky své tvrdosti má větší tendenci se odrážet a mohou by snadněji dojít k jejich zranění. Podle některých odborníků by zákaz olova ve střelách znemožnil střílet z malorážek, které používají mimo jiné biatlonisté. V případě tzv. zákazové směrnice jsme v minulosti i přes má upozornění v roce 2015, kdy byl záměr Evropské komise poprvé představen veřejnosti, zaspali a dnes řešíme následky v podobě její implementace. Měli bychom se poučit z nedávné minulosti a neopakovat stejné chyby. Připomínám, že Poslanecká sněmovna přijala dne 20. dubna 2016 na své 44. schůzi, tedy v minulém volebním období, usnesení číslo 1190, ve kterém mimo jiné odmítla, aby orgány Evropské unie neoprávněně a disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.

Svoji vůli bychom měli vyjádřit i v tomto volebním období, abychom jasně deklarovali, že i po volbách má náš zákonodárný sbor na problematiku zákazu v oblasti legálního držení zbraní a nyní i rybářského olůvka, takže, rybáři, zpozorněte, jasný postoj. Děkuji vám za podporu. Vím, že tento týden bude rozpočet, proto to navrhuji na týden příští. Buď na úterý odpoledne po pevně zařazených bodech, nebo na středu odpoledne, ale zabývat se tím bychom určitě měli. Mám tady i nějaký návrh usnesení, který bych případně jednotlivým zástupcům poslaneckých klubů rozdala, abychom se na něm mohli shodnout a nemusela by to být nějaká široká, dlouhá rozprava, ale pokud se ztotožníte s návrhem usnesení, tak by to mohl být bod, který bude projednán poměrně rychle.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně

