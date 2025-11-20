Hejtman Půta: Práce hejtmana se nedá dělat jenom napůl

V tajných primárních volbách na sněmu v Českém Dubu obdržel předseda hnutí a hejtman Libereckého kraje 42 hlasů. Dosavadní senátor na Českolipsku Jiří Vosecký, který chtěl ve svém mandátu pokračovat, získal 9 hlasů. Senátní volby v obvodu Česká Lípa se budou konat na podzim 2026.
„Všechny své zkušenosti, které jsem získal jako dlouholetý starosta Hrádku nad Nisou a hejtman Libereckého kraje, jsem připravený odpracovat v Senátu ve prospěch Českolipska a jeho obyvatel.“
„Chtěl bych poděkovat všem členkám a členům hnutí SLK za důvěru,“ řekl po svém zvolení Martin Půta. „Na Českolipsku žije spousta šikovných a aktivních lidí, díky kterým se celý region za posledních třicet pět let významně změnil k lepšímu. Jsou tady ale také problémy, které je možné vyřešit až v Praze, s vládou a dalšími centrálními institucemi. Jako senátor bych se proto chtěl věnovat právě podpoře lidí, kteří žijí v malých městech a obcích na Českolipsku, vydělávají méně než je průměrný plat a mají to často daleko k veřejným službám.“
Součástí senátního obvodu Česká Lípa je i Hrádek nad Nisou, kde Martin Půta od narození žije a kde byl také deset let starostou. Vztah a odpovědnost ke svému rodnému městu byly dalším důvodem, proč se Půta rozhodl kandidovat do Senátu právě v tomto obvodu.
V případě svého zvolení do Senátu Půta rezignuje na post hejtmana Libereckého kraje. „Za třináct let dobře vím, že práce hejtmana se nedá dělat jenom napůl. Neumím si proto vůbec představit, že bych byl zároveň hejtmanem i senátorem.
