Rajchl (PRO): Myslím, že hodně lidem bude pořádně horko

20.11.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování korupčních kauz

Rajchl (PRO): Myslím, že hodně lidem bude pořádně horko
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Když jsem v každé druhé debatě poukazoval na to, že v naší justici panuje dvojí metr a že chráněnci pětikoaliční vlády jsou prakticky beztrestní, zatímco z opozice jsou stíháni všichni za každou maličkost, tak na mě všichni soptili, jak si můžu dovolit něco takového říct a zpochybňovat nezávislost policie a státních zástupců. A ejhle, stačil měsíc a už i mainstreamová média musela uznat, že jsem měl pravdu.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 11235 lidí

Fialův poradce, na kterého si nikdo nedovolil čtyři roky ani sáhnout, je zničehonic vyšetřován pražskými kriminalisty.

Aby bylo jasno, mým cílem není zpochybňovat nezávislost policistů a státních zástupců, oni by tu práci povětšinou chtěli dělat férově a podle svého nejlepšího svědomí. Mým cílem je sejmout z nich tlak na to, že některé kauzy prostě vyšetřovat nemohli.

A pak už se snad Dozimetr, Bitcoiny, Kampelička, IKEM a další kauzy konečně rozjedou a ruka spravedlnosti dopadne na ty, kteří za nimi stáli, kteří je organizovali a kteří z nich profitovali, nikoliv jen na malé ryby a bílé koně, kteří pro tyto velké kmány pracovali.

A myslím, že hodně lidem z toho bude pořádně horko.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl: Zrušit STAN a TOP 09. V Dozimetru jsou pro to jasné důkazy
Rajchl (PRO): Oni nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli
Rajchl (PRO): Postarat se o to, aby vyhrávali už jen ti předem vybraní
Rajchl (PRO): Nezkorumpovatelnost své postavy Zelenský pozapomněl někde v šatně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

korupce , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je načase, aby policie začala důkladně vyšetřovat všechny korupční kauzy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Proč té koalici pro nevydání, jak tvrdíte, nenzabráníte?

Proč jste se třeba aspoň nepokusili s ANO vyjednat koalici? Pokud by vám šlo o lidi a ne o vás, tak byste se o to podle mě aspoň pokusili. Protože pak ani ANO nic jiného nezbývá než vládnout s SPD a Motoristy. Nebylo by lepší, kdyby se ty hráze mezi vámi politiky prolomily? Nemyslíte, že by se pak i...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu Otevřené manželství jako výsledek desítek společných letOtevřené manželství jako výsledek desítek společných let

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Myslím, že hodně lidem bude pořádně horko

17:17 Rajchl (PRO): Myslím, že hodně lidem bude pořádně horko

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování korupčních kauz