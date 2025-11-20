Rajchl (PRO): Myslím, že hodně lidem bude pořádně horko

Když jsem v každé druhé debatě poukazoval na to, že v naší justici panuje dvojí metr a že chráněnci pětikoaliční vlády jsou prakticky beztrestní, zatímco z opozice jsou stíháni všichni za každou maličkost, tak na mě všichni soptili, jak si můžu dovolit něco takového říct a zpochybňovat nezávislost policie a státních zástupců. A ejhle, stačil měsíc a už i mainstreamová média musela uznat, že jsem měl pravdu.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Fialův poradce, na kterého si nikdo nedovolil čtyři roky ani sáhnout, je zničehonic vyšetřován pražskými kriminalisty.
Aby bylo jasno, mým cílem není zpochybňovat nezávislost policistů a státních zástupců, oni by tu práci povětšinou chtěli dělat férově a podle svého nejlepšího svědomí. Mým cílem je sejmout z nich tlak na to, že některé kauzy prostě vyšetřovat nemohli.
A pak už se snad Dozimetr, Bitcoiny, Kampelička, IKEM a další kauzy konečně rozjedou a ruka spravedlnosti dopadne na ty, kteří za nimi stáli, kteří je organizovali a kteří z nich profitovali, nikoliv jen na malé ryby a bílé koně, kteří pro tyto velké kmány pracovali.
A myslím, že hodně lidem z toho bude pořádně horko.
JUDr. Jindřich Rajchl
