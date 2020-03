Černochová (ODS): S velkým znepokojením sledujeme situaci na vnější hranici schengenu

reklama

Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Nerozumím tomu, jak jsem se mohla ocitnout až tedy v tomto pořadí, když jsem po příchodu do tohoto sálu předávala na váš stůl přihlášku k programu a byla jsem tam jediná. Chápu, že ti, kteří měli přednostní práva, tak logicky byli přede mnou, ale vystupovala tady celá řada kolegů, kteří přednostní právo nemají a byli přede mnou. To jenom na úvod.

Vážené kolegyně, kolegové, chtěla bych vás požádat o zařazení nového bodu na program jednání této schůze s názvem Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka, a to na zítra jako první bod dopoledního jednání, nebo jako první bod odpoledního jednání.

S velkým znepokojením sledujeme situaci na vnější hranici schengenského prostoru, kde je vyvíjen enormní tlak na Řecko v souvislosti s příchodem dalších vln migrantů, které Turecko v posledních dnech, a to v rozporu s dohodou Evropské unie, transportuje a doprovází na řecké hranice. Občanská demokratická strana hlasitě varovala před uzavřením této potenciálně vyděračské dohody s Erdoganem, se kterým se tak rád fotografuje náš pan předseda vlády Andrej Babiš. Bohužel dnes už jsme svědky naplnění černého scénáře, kdy tuto dohodu prezident Turecka bezostyšně porušuje. Frontex je zcela neschopný a celá Evropská unie je ohrožena další masivní migrační vlnou. Došlo tedy na naše slova, když jsme apelovali na ukončení diskuse nad nesmyslnými kvótami a raději věnovali energii preventivním opatřením ochrany vnějších hranic Schengenu a důsledné dodržování Dublinských dohod. Měli bychom znát postoj vlády a její odpovědi na otázky, co se bude dít dál, jaké budou další kroky.

Víte, od vypuknutí migrační krize uplynulo už více než pět let. A v oblasti ochrany, vnější ochrany schengenské hranice se toho opravdu mnoho nezměnilo. Chtěli bychom tedy vědět, co vláda pro to, aby se něco změnilo, podnikla, jaké konkrétní kroky. A ty kroky by měly být systémové. Skutečně v situaci, kdy v České republice je tak obrovský podstav policistů, kdy jenom v Praze je to kolem tisícovky policistů, která nám chybí, kteří nám chybí v přímém výkonu služby, tak posílat další a další policisty k ochraně hranic já nepovažuji za systémové řešení.

Je to řešení, které může samozřejmě být přínosem České republiky a nechť jím je, ale je to krátkodobé řešení. Tady se prostě musí najít řešení, které bude systémové a které bude směřovat k vrcholným politikům Evropské unie i k úředníkům, kteří mají co do činění s FRONTEXem.

Nabídka humanitární pomoci, finanční pomoci, případné vysílání policistů - nic proti tomu. Ale tady skutečně by měl pan ministr vnitra a nejenom on, ale i ministr zahraničních věcí i pan premiér apelovat na všechny politiky v rámci Evropské unie, aby se konečně našlo systémové řešení a aby to řešení pouze nespočívalo v tom, že po nějaké době se ta závora na těch hranicích otevře a pak zase některý z těch vrcholných politiků řekne: Musíme být solidární, pojďme se o ně podělit!

Toho bych se dočkat nechtěla, proto bych chtěla znát stanovisko vlády České republiky, jak bude tuto problematiku, která skutečně je závažná, jak ji v dohledné době bude řešit na jednání Evropské unie.

Pan ministr Hamáček tady řekl, že ho zítra čeká jednání. Myslím si, že by v jeho zájmu mělo být to, aby byl vybaven nějakým usnesením Poslanecké sněmovny. Protože jsme to my, kteří máme i vlastně důvěru od lidí řešit situaci, která skutečně může být pro Evropu fatální. Takže za občanské demokraty můžeme říct, že podpoříme návrhy kolegů napříč spektrem, kteří se chtějí o této věci bavit a chtějí znát stanoviska české politické reprezentace. Díky.

