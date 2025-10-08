Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti JTI

08.10.2025 13:21 | Tisková zpráva

Český rozhlas se stal teprve třináctým veřejnoprávním médiem na světě, které získalo mezinárodní certifikaci Journalism Trust Initiative (JTI).

Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti JTI
Foto: red
Popisek: Český rozhlas

JTI je standard, který potvrzuje vysokou úroveň důvěryhodnosti, transparentnosti a odpovědné žurnalistiky. Certifikát se uděluje na základě nezávislého auditu a za iniciativou stojí organizace, jako je Evropská vysílací unie (EBU) či Reportéři bez hranic (RSF).

Certifikace je výsledkem podrobného hodnocení redakčních procesů, způsobu ověřování informací a úrovně transparentnosti. Audit také zohlednil důraz na odpovědnou žurnalistiku a dlouhodobou podporu vzdělávání redakčního týmu. „Jako médium s nejvyšší důvěrou veřejnosti v Česku jsme se rozhodli ověřit naši kvalitu i nezávislým mezinárodním auditem. Výsledkem je uznání, které řadí Český rozhlas po bok nejrespektovanějších veřejnoprávních médií světa. V době, kdy veřejnoprávní média čelí rostoucímu tlaku a zpochybňování své role, představuje tento certifikát jednoznačný důkaz, že Český rozhlas naplňuje nejvyšší mezinárodní standardy. JTI je pro nás proto více než jen ocenění – je to důkaz, že náš způsob práce obstojí i v globálním měřítku,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Český rozhlas certifikaci obdržel v září 2025. Platnost certifikátu je dva roky. „Jménem RSF vítáme certifikaci Českého rozhlasu standardem JTI. Veřejnoprávní média slouží jako prostředek pro šíření důvěryhodných, rozmanitých a nezávislých informací pro co nejširší publikum. Certifikace Journalism Trust Initiative posiluje tuto misi a vysílá jasný signál o spolehlivosti a odpovědnosti ve chvíli, kdy je důvěra ve zpravodajství důležitější než kdy jindy,“ doplňuje Benjamin Sabbah, ředitel Journalism Trust Initiative v organizaci Reportéři bez hranic.

Mezi 12 veřejnoprávními médii, které doposud měly certifikaci JTI, se řadí CBC News a Radio-Canada v Kanadě; France Télévisions, France Médias Monde a Radio France ve Francii; RTÉ News v Irsku; Latvijas Televizija (LTV) a Latvijas Radio (LR) v Lotyšsku; Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) v Litvě; Swissinfo.ch ve Švýcarsku; Radio Taiwan International (Rti) na Tchaj-wanu; Colorado Public Radio ve Spojených státech. V Česku se ze soukromých médií certifikací JTI pyšní jen vydavatelství Economia.

Journalism Trust Initiative je mezinárodní standard typu ISO, který slouží jako nástroj samoregulace zpravodajských domů. Zakládajícími členy a podporovateli iniciativy Journalism Trust Initiative jsou Evropská vysílací unie (EBU), Globální fórum pro rozvoj médií (Global Forum for Media Development – GFMD), Evropská komise a nadace Craig Newmark Philanthropies. Struktura standardu byla navržena 130 odborníky z řad novinářů, regulačních orgánů, vydavatelů i technologických firem. Více informací je k dispozici ZDE.

Zdroje:

https://www.jti-app.com/report/MoyKYRNo82jd3vXk

autor: Tisková zpráva

