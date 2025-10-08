Fiala končí. A nevzpomíná se na něj v dobrém

Předseda ODS a premiér Petr Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na post předsedy občanských demokratů. Svůj krok zdůvodnil odpovědností za výsledek voleb, které koalice SPOLU nevyhrála. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ oznámil Fiala na sociální síti X.
Od výsledku voleb čelí Fiala stále silnějšímu tlaku, aby skončil. Podle některých členů ODS by výměna lídra měla být jasným signálem voličům, že se strana snaží znovu získat jejich důvěru.
Po oznámení Petra Fialy se na sociálních sítích začaly šířit kritické i posměšné komentáře.
Podle europoslance za STAČILO! Ondřeje Dostála je dobře, že Petr Fiala končí, protože přinesl do vedení státu to nejhorší z akademického prostředí a výsledkem byl úpadek řízení země. „Profesor Fiala končí. Na úroveň řízení státu přenesl to nejhorší z české akademické politiky a podle toho to dopadlo,“ napsal Dostál.
Za Fialovou profesorskou fasádou se podle jeho slov skrýval styl plný intrik a skandálů. „Za ctižádostivou fasádou magnificence rektora se každodenní skutečností stala dehonestace protivníků (Foltýnův Straktom apod.), nechutné rozkrádačky (družstevní záložna, kauza Bitcoin, kauza IKEM) a hlavně výsledný úpadek řízeného celku. Způsoby a zvyky z ušmudlané úrovně bojů o katedry a o pár fufníků z grantů se ‚podařilo‘ povýšit na premiérskou úroveň a na miliardové rozpočty státu,“ pokračoval.
Následně konstatoval, že Fiala v čele vlády vydržel hlavně díky schopnosti přežít, nikoli díky výsledkům. „A bohužel to vydrželo čtyři roky, protože nenechat se sestřelit, to je hlavní, někdy i jediná schopnost akademického politika,“ dodal s tím, že boží mlýny domlely, úpadek republiky byl viditelnější, než úpadek univerzit.
Na závěr vyjádřil obavy, aby po Fialovi nepřišlo ještě horší období. „Doufejme jen, že přicházející změna nebude k horšímu. Že to přece snad ani nejde? To jsme si říkali i minule…“
Potěšující je konec Petra Fialy i pro komentátora Petra Holce. Na síti X reagoval s výraznou dávkou ironie a kritiky vůči premiérovi. „To jsou ale žně, sakra! Po konci cenzora Otakara Foltýna a zakladatele Klubu sviní oceňujeme i konec velkého ‚demokrata‘ Petra Fialy,“ napsal Holec.
Dodal, že Fiala byl podle něj „první premiér od normalizace, který jménem ‚demokracie‘ vyhlásil ‚právo veřejnosti na korigované informace‘ a dokázal lži proměnit v pravdu“. Zakončil to sarkasticky slovy: „Čest jeho památce.“
K situaci kolem budoucnosti Petra Fialy se vyjádřil i novinář a publicista Ján Simkanič. „Konec Petra Fialy v čele ODS je logický krok. Udělal spoustu chyb, měl být mnohem razantnější v plnění vládních slibů,“ napsal Simkanič na síti X.
Advokát Petr Němec připomněl, kdy podle něj začal Fialův politický pád. „Konec Fialy začal zrušením superhrubé mzdy a falešnými sliby o úsporách, které měly krýt výpadek příjmů státu. Navíc to mělo i proinflační efekt. Připravil své vládě problém, se kterým se nikdy nevypořádala,“ napsal advokát Petr Němec na síti X.
Radost ze zprávy o Fialově konci neskrýval ani zpěvák Ondřej Hejma. Na sociálních sítích reagoval stručně: „Fiala končí, a jako bájný Maximig zalomen mizí v dáli…“ uvedl.
„Tak Petr Fiala končí jako předseda ODS a říká, že to byla jízda… No Petře, jestli tohle byla jízda, tak já jsem pilot formule 1. Čtyři roky jízdy po rozbitých silnicích, s cenami v oblacích, lidmi na dně a státem, který se pomalu rozpadá pod tvýma rukama,“ reagoval s ostrou ironií na premiérova slova, že „to byla jízda“ člen hnutí Přísaha Radek Soukup. „Ty jsi mluvil o hodnotách, ale mezitím jsi nechal lidi padnout na dno,“ dodal na adresu Petr Fialy.
„Petr Fiala dobyl právě jen tu Prahu… a proto končí a Babiš tancuje,“ napsal diskutér na platformě X, čímž narážel na vyjádření bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Ten se Fialy zastal a přirovnal ho k legendární kapele Beatles, když napsal, že stejně jako se Londýn kdysi posmíval Beatles, když se „kdesi z Liverpoolu objevili“, se Praha posmívala Fialovi, když se „odkudsi z Brna objevil“. Podle Blažka pak „Beatles dobyli Londýn a Fiala Prahu“.
Další uživatel, vystupující kriticky proti Fialovi a jeho vládě, například napsal, že Fiala podle něj patří k nejhorším premiérům, za nimiž zůstaly skandály, plané sliby a rozdělená společnost: „Jak příznačné. Jak Fialu tenkrát přivezli, tak ho odvážejí. Tentokrát bude řadovým poslancem. Jedno musím uznat, drželi ho uměle dlouho. Jeden z nejhorších premiérů, za kterým jdou další skandály, plané sliby, lži, rozdělování společnosti, končí. Péťo pá pá (a ne, neděkuji),“ napsal autor účtu Fialova drahota.
Petr Fiala vedl občanské demokraty delší dobu, než zakladatel strany a bývalý prezident Václav Klaus. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 a o sedm let později se stal hlavní tváří volební koalice SPOLU, s níž v roce 2021 dovedl občanské demokraty až do Strakovy akademie. Kongres ODS, ze kterého vzejde nástupce předsedy Petra Fialy, svolali občanští demokraté na 17. a 18. ledna 2026. Mezi možnými kandidáty na vedení se zmiňují například ministr dopravy Martin Kupka či jihočeský hejtman Martin Kuba.
autor: Natálie Brožovská