Zahradil: Koalice Spolu, STAN a Pirátů poznává strašlivou jistotu

08.10.2025 20:07

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům parlamentních voleb

Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Přiložený citát klasika Karla Jaromíra Erbena se hodí na končící vládní koalici, ale hlavně na všechny její marketéry, influencery, youtubery, aktivisty, hvězdičky a celebritky, novináře, tzv. experty a další, kdo ji tak či onak podporovali. A kdo žili v “klamné naději”, že potenciální většina národa je na jejich straně a stačí ji dostatečně vystrašit “populisty” a “extremisty”, Putinem a Babišem, aby to znovu bylo v kapse.

Ti všichni teď naříkají a hysterčí na sítích, neboť zapomněli, že půlprocentní vítězství v roce 2021 bylo způsobeno pouze milionem tehdy propadlých hlasů. Ten tentokrát už nepropadl - propadlo “jen” 300 000 hlasů (Stačilo + Přísaha). Příště nepropadnou ani ty.

Ani vyšší volební účast končící vládě nepomohla. V těch mobilizovaných procentech voličů navíc byli sice obsaženi jak její příznivci, ale možná ještě víc voliči nastupující opozice. A korespondenční volba, na kterou (někteří) spoléhali, skončila naprostým fiaskem. Nezapomínejme ani na těch 30 % nevoličů. Kdo nevolí, může být těžko považován za příznivce aktuální vládní garnitury.

A tak strany koalice Spolu, STAN a Pirátů poznávají “strašlivou jistotu”: Voličskou většinu neměli, nemají a mít už ani nebudou. Z čehož pramení nekonečná záplava vzteku a frustrace, kterou nyní sytí veřejný prostor a hodlají tak činit ještě hodně dlouho.

Všechny známé drama queens, všichni známí morální majáci se teď doslova zalykají hněvem nad tím, že jejich elitářské apely se ukázaly jako málo účinné. Zhmotní se to časem v různých peticích, protestech, nátlakových akcích, mediálních kampaních atd. Proti nové vládě se bude demonstrovat ještě dřív, než vůbec vznikne.

Je třeba se tomu nepoddat, nenechat se vykolejit, nechat tuto pěnu dní vybublat a pak vypařit. Důležitá jsou data a čísla a ta mluví jasně.

Sestimsmiřte.

Ing. Jan Zahradil

autor: PV

