Gregorová (Piráti): Odvádění pozornosti od skutečných problémů

08.10.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zákazu používání názvů „veggie burger“ či „vegan schnitzel“

Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Nepodpořila jsem pozměňovací návrh EPP, který chce zakázat používání názvů jako „veggie burger“ nebo „vegan schnitzel“ pro rostlinné, bezmasé produkty. Tento návrh pouze odvádí pozornost od skutečných problémů evropského zemědělství a oslabuje původní cíl legislativy, tedy zajistit férovější podmínky pro farmáře.

Žádné důkazy nenaznačují, že by spotřebitelé byli těmito názvy zmatení. Zákaz by navíc přinesl zbytečné byrokratické překážky a vysoké náklady pro výrobce. Proti se postavili i mnozí tradiční producenti masa a maloobchodní řetězce, protože rostlinné alternativy se staly důležitou součástí jejich podnikání.

Evropská politika by se měla soustředit na to, jak zvýšit příjmy zemědělců, ne na kulturní války ohledně názvů potravin.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
