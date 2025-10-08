Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc

08.10.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k slibovanému vyrovnanému státnímu rozpočtu

Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Vře to nejen v SOCDEM, ale i v ODS, SPD, Stačilo! či KSČM. Vysmátí jsou Piráti, kterým jejich dvojí opoziční role svědčila. Státní rozpočet je jeden z kostlivců ve vládní skříni.

To, že se snížilo zadlužení vůči HDP, je sice pravda, ale zároveň se navýšil o 1,3 bilionu korun státní dluh. A to znamená sto miliard na dluhovou službu. Přitom došlo k navýšení hospodářského růstu, což spolu s navýšením daní znamenalo příjem navíc v desítkácjh miliard korun.

Ale těch kostlivců je daleko více, a pokud nová vláda vznikne na předpokládaném půdorysu, bude velmi složité navyšovat toliko výdaje bez navyšování příjmů. A k vyrovnanému rozpočtu, jak slibovali Motoristé, bude velmi daleko.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Politika "strašení" udržuje stranám vládní koalice voličskou podporu
Seďa (SOCDEM): Jak je na tom životní úroveň našich obyvatel
Seďa (SOCDEM): Budeme se rozhodovat ve volbách podle peněženek?
Seďa (SOCDEM): Vláda již ukázala, kam nás směřuje

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Seďa , státní rozpočet , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokáže se nová vláda alespoň přiblížit k vyrovnanému státnímu rozpočtu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Skvělý článek

Můj dotaz, myslíte, že se vrátí doba, kdy se lidé nebudou muset bát říci svůj názor? A k těm sociálním bublinám, podle mě v nich bohužel žijete všichni politici. Nebo vy vidíte snahu i SPD oslovit jiné lidi, abyste měli víc voličů? Čím? Článek myslím tento-https://www.parlamentnilisty.cz/politika/po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí těsto na pizzu jen ze tří ingrediencíDomácí těsto na pizzu jen ze tří ingrediencí Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc

21:03 Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k slibovanému vyrovnanému státnímu rozpočtu