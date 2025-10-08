Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc

Vře to nejen v SOCDEM, ale i v ODS, SPD, Stačilo! či KSČM. Vysmátí jsou Piráti, kterým jejich dvojí opoziční role svědčila. Státní rozpočet je jeden z kostlivců ve vládní skříni.
To, že se snížilo zadlužení vůči HDP, je sice pravda, ale zároveň se navýšil o 1,3 bilionu korun státní dluh. A to znamená sto miliard na dluhovou službu. Přitom došlo k navýšení hospodářského růstu, což spolu s navýšením daní znamenalo příjem navíc v desítkácjh miliard korun.
Ale těch kostlivců je daleko více, a pokud nová vláda vznikne na předpokládaném půdorysu, bude velmi složité navyšovat toliko výdaje bez navyšování příjmů. A k vyrovnanému rozpočtu, jak slibovali Motoristé, bude velmi daleko.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV