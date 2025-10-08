„Šokující. To schvalujete terorismus?“ Poláci v podezření, že měli s Nord Streamem něco společného

Polský premiér Donald Tusk v úterý na tiskové konferenci prohlásil, že není v zájmu Polska vydat Ukrajince Volodymyra Z. do Německa, které ho hledá kvůli podezření z účasti na výbuších plynovodů Nord Stream v roce 2022, informovala agentura Reuters.
Podle německé nejvyšší prokuratury je Volodymyr Z. potápěčem ze skupiny, která si pronajala loď a umístila výbušniny u Bornholmu v září 2022. Je obviněn ze spiknutí za účelem spáchání výbušného útoku a protiústavní sabotáže.
Na základě evropského zatykače vydaného vyšetřujícím soudcem Spolkového soudního dvora byl dne 30. září 2025 polskými policisty poblíž Varšavy zadržen Volodymyr Z.
„Obviněný se podílel na potápěčských ponorech nezbytných k provedení tohoto činu. K přepravě použili on a jeho spolupachatelé plachetnici, která vyplula z Rostocku. Jachta byla předtím pronajata s pomocí padělaných dokladů prostřednictvím prostředníků u německé společnosti. Výbušniny explodovaly 26. září 2022. Výbuchy vážně poškodily oba plynovody,“ uvedl generální prokurátor u Spolkového soudního dvora v tiskové zprávě.
Tusk zároveň připomněl, že Polsko dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou Nord Streamu, protože podle něj zvyšuje závislost Evropy na energii z Ruska.
„Problém s Nord Stream 2 není v tom, že byl vyhozen do vzduchu. Problém je v tom, že byl postaven,“ napsal Tusk také na sociální síti X.
The problem with North Stream 2 is not that it was blown up. The problem is that it was built.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2025
Portugalský publicista Bruno Maçães z Tuskova prohlášení vyvozuje, že Polsko bylo zapojeno do výbuchu plynovodu Nord Stream. Odpovídá to i tomu, o čem se mluví mezi lidmi ze zpravodajských služeb.
„To jen potvrzuje, že Polsko bylo zapojeno – což je ostatně to, co koluje mezi lidmi ze zpravodajských služeb,“ uvedl na X Maçães v reakci na Tuskovo úterní prohlášení.
This only seems to confirm Poland was involved - which indeed is what circulates among intelligence people https://t.co/ZeUU3ObJyo— Bruno Maçaes (@MacaesBruno) October 8, 2025
Polského premiéra za jeho vyjádření zkritizoval také maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó. Tuskova slova považuje za šokující i nebezpečná, protože vybízejí k položení otázky, co dalšího by mohlo být vyhozeno do povětří, a přesto považováno za odpustitelné.
„Podle Donalda Tuska je vyhození plynovodu do vzduchu přijatelné. To je šokující, protože si člověk klade otázku, co dalšího by mohlo být vyhozeno do vzduchu a stále by to bylo považováno za odpustitelné, nebo dokonce chvályhodné,“ uvedl maďarský ministr na X. Maďarsko odmítá Evropu, v níž premiéři brání teroristy.
According to @donaldtusk, blowing up a gas pipeline is acceptable. That’s shocking as it makes you wonder what else could be blown up and still be considered forgivable or even praiseworthy. One thing is clear: we don’t want a Europe where prime ministers defend terrorists. https://t.co/39wYJkRgfL— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 8, 2025
Už 27. září 2022 přitom poděkoval polský ministr zahraničních věcí Radek Sikorski Spojeným státům americkým za to, že plynovod poničili oni. Na X sdílel fotografii Nord Streamu a napsal k tomu: „Děkuji, USA.“
NEW ?? Radek Sikorski, Chair of the Delegation for relations with the US, a Polish politician tweets “Thank you, USA.” with the picture of Nord Stream gas leak pic.twitter.com/HgSFcpHcLR— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2022
Plynovody Nord Stream 1 i Nord Stream 2 byly poškozeny sabotáží v září 2022. Od té doby jsou oba plynovody neaktivní. V říjnu 2022 převzalo vyšetřování německé Spolkové státní zastupitelství.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.