08.10.2025 20:40 | Zprávy

Polský premiér Donald Tusk odmítá vydat Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream do Německa. Jeho výrok, že problémem nebylo zničení plynovodu, ale už jeho samotná výstavba, vyvolává vlnu kritiky, ale i podezření z polského zapojení.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Únik plynu z plynovodu Nord Stream

Polský premiér Donald Tusk v úterý na tiskové konferenci prohlásil, že není v zájmu Polska vydat Ukrajince Volodymyra Z. do Německa, které ho hledá kvůli podezření z účasti na výbuších plynovodů Nord Stream v roce 2022, informovala agentura Reuters.

Podle německé nejvyšší prokuratury je Volodymyr Z. potápěčem ze skupiny, která si pronajala loď a umístila výbušniny u Bornholmu v září 2022. Je obviněn ze spiknutí za účelem spáchání výbušného útoku a protiústavní sabotáže.

Na základě evropského zatykače vydaného vyšetřujícím soudcem Spolkového soudního dvora byl dne 30. září 2025 polskými policisty poblíž Varšavy zadržen Volodymyr Z.

„Obviněný se podílel na potápěčských ponorech nezbytných k provedení tohoto činu. K přepravě použili on a jeho spolupachatelé plachetnici, která vyplula z Rostocku. Jachta byla předtím pronajata s pomocí padělaných dokladů prostřednictvím prostředníků u německé společnosti. Výbušniny explodovaly 26. září 2022. Výbuchy vážně poškodily oba plynovody,“ uvedl generální prokurátor u Spolkového soudního dvora v tiskové zprávě.

Tusk zároveň připomněl, že Polsko dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou Nord Streamu, protože podle něj zvyšuje závislost Evropy na energii z Ruska.

„Problém s Nord Stream 2 není v tom, že byl vyhozen do vzduchu. Problém je v tom, že byl postaven,“ napsal Tusk také na sociální síti X.

Portugalský publicista Bruno Maçães z Tuskova prohlášení vyvozuje, že Polsko bylo zapojeno do výbuchu plynovodu Nord Stream. Odpovídá to i tomu, o čem se mluví mezi lidmi ze zpravodajských služeb.

„To jen potvrzuje, že Polsko bylo zapojeno – což je ostatně to, co koluje mezi lidmi ze zpravodajských služeb,“ uvedl na X Maçães v reakci na Tuskovo úterní prohlášení.

Polského premiéra za jeho vyjádření zkritizoval také maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó. Tuskova slova považuje za šokující i nebezpečná, protože vybízejí k položení otázky, co dalšího by mohlo být vyhozeno do povětří, a přesto považováno za odpustitelné.

„Podle Donalda Tuska je vyhození plynovodu do vzduchu přijatelné. To je šokující, protože si člověk klade otázku, co dalšího by mohlo být vyhozeno do vzduchu a stále by to bylo považováno za odpustitelné, nebo dokonce chvályhodné,“ uvedl maďarský ministr na X. Maďarsko odmítá Evropu, v níž premiéři brání teroristy.

Už 27. září 2022 přitom poděkoval polský ministr zahraničních věcí Radek Sikorski Spojeným státům americkým za to, že plynovod poničili oni. Na X sdílel fotografii Nord Streamu a napsal k tomu: „Děkuji, USA.“

Plynovody Nord Stream 1 i Nord Stream 2 byly poškozeny sabotáží v září 2022. Od té doby jsou oba plynovody neaktivní. V říjnu 2022 převzalo vyšetřování německé Spolkové státní zastupitelství.

autor: Alena Kratochvílová

