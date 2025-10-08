Hnutí SPD je připraveno aktivně se podílet na nové vládě

Vážení přátelé,
děkujeme občanům za podporu ve volbách. SPD je připraveno se aktivně podílet na nové vládě. Prvními prioritami SPD v případné nové vládě bude odmítnutí emisních povolenek ETS2 a Migračního paktu EU. Prosazujeme přepracování státního rozpočtu, snížení schodku a větší investice do veřejných služeb. Stále více rodičů nemá prostředky na školní obědy pro své děti. Budeme prosazovat spravedlivější systém státní sociální podpory.
1. Děkujeme občanům za podporu ve volbách. SPD je připraveno se aktivně podílet na nové vládě.
Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny, zejména těm, kteří podpořili kandidátky hnutí SPD. Oproti loňským volbám do Evropského parlamentu jsme výrazně posílili, i díky spolupráci s menšími stranami podobného zaměření. Tentokrát se podařilo zabránit propadu vlasteneckých hlasů, ke kterému došlo v roce 2021, kdy kvůli tomu vznikla vláda Petra Fialy. Výsledky voleb nyní umožňují vznik nové vlády bez bývalých vládních stran.
Hnutí SPD je připraveno se na jejím vzniku aktivně podílet. SPD je národně konzervativní hnutí se silným sociálním programem. Chceme hájit suverenitu a národní zájmy České republiky, podporovat pracující občany, rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené. Máme kompetentní odborníky a jasný program pro zajištění prosperity a růstu životní úrovně.
2. Prvními prioritami SPD v případné nové vládě bude odmítnutí emisních povolenek ETS2 a Migračního paktu EU
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
V poslední době došlo v Evropě k několika násilným útokům, které podle dostupných informací spáchali muslimští imigranti. Tyto případy potvrzují oprávněnost varování SPD před masovou imigrací a přijetím tzv. Migračního paktu EU. Ten umožňuje přerozdělování nelegálních imigrantů mezi členské státy včetně ČR a hrozí i pokutami za jejich odmítnutí. Hnutí SPD považuje za prioritu nový Migrační pakt EU odmítnout – bezpečnost českých občanů musí být na prvním místě. Stejným způsobem odmítneme i zavedení emisních povolenek ETS2.
3. Prosazujeme přepracování státního rozpočtu, snížení schodku a větší investice do veřejných služeb
Odcházející vláda Petra Fialy navrhla rozpočet na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun – což je o 45 miliard korun více než letos. Hlavním důvodem je prudký nárůst výdajů na zbrojení, zatímco prostředky na školství a dopravu klesají. Za čtyři roky Fialova vláda rekordně navýšila státní dluh na 3,63 bilionu korun. Hnutí SPD požaduje přepracování návrhu rozpočtu, snížení schodku a větší investice do veřejných služeb – zdravotnictví, školství, dopravy, sociální pomoci a důchodů.
4. Stále více rodičů nemá prostředky na školní obědy pro své děti. Budeme prosazovat spravedlivější systém státní sociální podpory.
Stále více rodičů, zejména samoživitelů, nemá prostředky na školní obědy pro své děti. Počet žádostí o finanční pomoc roste - nejvíce v Praze, Ústeckém a Olomouckém kraji (Novinky.cz.). Je nepřijatelné, aby pracující rodiče nemohli zajistit základní potřeby svých dětí. Budeme prosazovat spravedlivější systém státní sociální podpory, který pomáhá těm, kdo ji opravdu potřebují – ne těm, kteří se práci vyhýbají a dávky zneužívají.
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.