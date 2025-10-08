Válek (TOP 09): Historie Petra Fialu ocení

08.10.2025 18:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na konec vlády Petra Fialy

Válek (TOP 09): Historie Petra Fialu ocení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Historie ocení Petra Fialu a jeho důstojné, kompetentní a slušné premiérství, a to nejen ve srovnání s ostatními, kteří tuto funkci v porevolučním obdobím vykonávali. Po letech chaosu a skandálů přinesl do Strakovy akademie stabilitu a vládu, která držela při sobě, držela jasný směr a všechny kroky podnikala ve prospěch občanů.

Petr Fiala dokázal provést zemi krizí, spojenou se začátkem ruské invaze na Ukrajině, energetickou krizí i obdobím prudce rostoucí inflace. Neznamená to, že by vláda byla bez chyb a Petr byl první, kdo si toho byl vědom. Ty chyby ale řešil věcně, nikoli prázdnými urážkami, mikromanagementem a vyhazovem ministrů.

Jeho dané slovo platilo a toho si vážím celou dobu, co se známe, už od dob spolupráce na Masarykově univerzitě.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
