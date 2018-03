Černochová (ODS): Strategie Stropnického je, že neexistuje problém, který by se nedal vysedět

Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Za klub Občanské demokratické strany si dovolujeme navrhnout zařazení nového bodu na program této probíhající schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu s názvem Informace a stanovisko vlády České republiky k chemickému útoku na území Velké Británie a k nařčení České republiky ze strany Ruské federace, že je možným původcem zneužití chemické látky k teroristickému útoku. Tento bod bychom rádi zařadili na pátek 23. 3. jako první bod našeho jednání.

Důvodů, které nás k tomu vedou, je samozřejmě více. Považujeme za poměrně nestandardní, a nejenom v diplomacii, abychom se v době, kdy náš spojenec v různých kolektivních partnerských vztazích, ať už to je stále ještě Evropská unie, nebo je to NATO, které funguje na principu kolektivní obrany, tak pokud náš spojenec tvrdí, že cizí mocnost na jeho území provedla chemický útok, tak máme za to, že bychom neměli nečinně přešlapovat na místě a že by naše vláda i její představitelé, byť jsou v demisi, k tomu neměli mlčet. Bohužel vyjádření pana ministra zahraničních věcí v demisi Martina Stropnického svým způsobem navazuje na jeho působení na Ministerstvu obrany, kdy se jeho strategie v řízení a dělání důležitých kroků prakticky celé jeho funkční období nesla v duchu, že pro něj neexistuje problém, který by se nedal vysedět, a to je pro nás nepřijatelné.

Jako poslanci nevíme, jaká je pozice České republiky, nevíme, jestli budeme podporovat kroky Velké Británie. Protože pokud existují důkazy o tom, že Ruská federace je spojena s útokem na území Velké Británie, tak bychom rozhodně konat měli. Nečinností se stáváme v očích našich spojenců nedůvěryhodnými. Když nás Rusové, a konkrétně to byla tisková mluvčí ruského Ministerstva zahraničních věcí, označí za možného původce chemické látky a společně s námi další země, tak si myslím, že bychom se měli jasným hlasem proti tomu ohradit.

Bohužel jsme neudělali nic. Neudělal nic, ani žádné vyjádření kupodivu v této věci nevydal pan prezident Zeman, který jindy velmi rád glosuje a komentuje zahraniční politiku, byť zahraniční politika je víc otázkou, nebo hlavně otázkou vlády České republiky, tak ale samozřejmě rád je glosátorem některých zahraničněpolitických otázek, tady však mlčí, což nám nepřijde v pořádku.

Skutečně mluvčí ruského ministerstva zahraničí v sobotu v ruské televizi popřela, že by se substance Novičok vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci, a obvinila zároveň Británii, Česko, Slovensko, Švédsko a USA, že jsou možnými původci této látky. Praha, Bratislava i Stockholm se důrazně proti tomu ohradily, že nejsou původci, resp. že na jejich území se tato látka nevyráběla, ale za Českou republiku se k tomuto vyjadřovala hlavně paní ministryně obrany. Skutečně nějaké silné prohlášení ministra naší diplomacie jsme neslyšeli, a je to chyba.

Z tohoto důvodu tedy navrhujeme zařadit tento bod, který nemusí být nijak dlouhý. Myslím si, že za klub ODS skutečně mohu garantovat to, že vystoupíme s nějakým jasným stanoviskem a nebudeme obstruovat ani zdržovat. Byli bychom rádi, kdyby Poslanecká sněmovna jako suverén přijala usnesení, které bude směřovat k vládě České republiky tak, aby vláda České republiky v této věci konala a aby i pan premiér vlády České republiky v demisi požádal prezidenta republiky, aby i on v rámci svých možností uklidnil občany České republiky, že skutečně takovýto frontální a nevybíravý útok je něco, s čím se on jako prezident suverénního státu nechce smířit a zásadním způsobem tento útok ze strany Ruské federace i pan prezident České republiky odmítá.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně

