Černohorský (Piráti): Týdenní maraton výslechů přinesl úspěchy, vyšetřování se chýlí ke konci

Během uplynulého týdne komise vyslechla 15 svědků z 27. Nechyběli Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla nebo Milan Urban, kteří v klíčovém období zastávali vládní posty. Hlavní akcionář OKD Zdeněk Bakala se nedostavil. Vymluvil se na to, že mu nebylo předvolání doručeno do datové schránky. Bude tedy pozván znovu během srpna a září, stejně jako zbylých 11 svědků. Hlavním smyslem vyšetřování je identifikovat díry v zákonech a zamezit podobným fatálním chybám při prodeji státního majetku do budoucna.

„Mým cílem není a nikdy nebylo mediálně pranýřovat svědky, ale dozvědět se co nejvíce faktů, které skutečně pomohou objasnit důležité aspekty privatizace OKD i následného krachu. Mezi vyslýchanými byli také řadoví úředníci, jejichž otevřená svědectví byla ale mimořádně důležitá. Úkolem komise není potrestat viníky, od toho je soud. Hlavním smyslem vyšetřování je identifikovat díry v zákonech a zamezit podobným fatálním chybám při prodeji státního majetku do budoucna. Nezapomínejme, že privatizace OKD se tehdy jevila jako výhodná a Zdeněk Bakala působil jako chrabrý zachránce těžařského kolosu. Vzhledem k tomu, že stále častěji slýcháme o privatizaci ČEZu, měli bychom být na pozoru a nedopustit, aby se podobný scénář opakoval,“ upozorňuje Černohorský a dodává: „Obecně nám z výslechů svědků vyplynuly některé zajímavé skutečnosti, které nám dobře zapadly do mozaiky a doplnily vytyčené linie vyšetřování. Prozatím ale nemůžeme prozradit detaily, na ty si veřejnost bude muset počkat do podzimu, kdy vydáme závěrečnou zprávu.“

Cílem uzavřených jednání je větší motivování svědků k otevřeným výpovědím. Všechny výslechy jsou ale pečlivě zaznamenávány jednak v písemné formě, jednak také formou audiozáznamů. Veškeré podstatné informace budou následně uveřejněny v závěrečné zprávě, která by měla být hotova na podzim.

Hlavní aktér celé kauzy, kontroverzní miliardář Zdeněk Bakala, se před komisi nedostavil a ani se neomluvil. Ačkoliv poukázal na nedoručení pozvánky do datové schránky, předvolání proběhlo podle pravidel jednacího řádu. „Nenecháme se snadno odbýt a Zdeňka Bakalu předvoláme znovu. Vyšetřovací komise samozřejmě nedisponuje osobními údaji ani adresami svědků. Jejich seznam jsme pouze předali Ministerstvu vnitra ČR, které pověřené osobě poskytlo adresy, kde by se uvedené osoby měly zdržovat. Že je Zdeněk Bakala ve Švýcarsku víme, ale nedisponujeme detektivním týmem, pouze adresou z registru. Pozvánku mu nyní odešleme dle jeho přání znovu datovou schránkou,“ dodává Černohorský.

Zbylých 12 svědků komise vyslechne během srpna a září. Ze svědků dosud odmítli vypovídat pouze dva s odvoláním na advokátní tajemství.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



autor: PV