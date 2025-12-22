Zwyrtek Hamplová: Někdo má velký zájem, abychom si mysleli něco jiného

Ředitelka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová:
“Deep state váleční štváči a jejich propagandistická média se znovu pokoušejí podkopat snahy prezidenta Trumpa přinést mír na Ukrajinu a potažmo do celé Evropy – tím, že nepravdivě tvrdí, že „americká zpravodajská komunita“ souhlasí s a podporuje pohled EU/NATO, podle něhož je cílem Ruska vtrhnout do Evropy, aby tak podpořili své proválečné politiky. Pravda je, že „americká zpravodajská služba“ zastává stanovisko, že Rusko nemá ani schopnost dobýt a okupovat Ukrajinu, natož aby „vtrhlo a okupovalo“ Evropu.”
Tedy tak… Někdo má patrně velký zájem, abychom si mysleli něco jiného.
