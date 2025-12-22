Zwyrtek Hamplová: Někdo má velký zájem, abychom si mysleli něco jiného

23.12.2025 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům ředitelky tajných služeb USA Tulsi Gabbardové.

Zwyrtek Hamplová: Někdo má velký zájem, abychom si mysleli něco jiného
Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Ředitelka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová:

“Deep state váleční štváči a jejich propagandistická média se znovu pokoušejí podkopat snahy prezidenta Trumpa přinést mír na Ukrajinu a potažmo do celé Evropy – tím, že nepravdivě tvrdí, že „americká zpravodajská komunita“ souhlasí s a podporuje pohled EU/NATO, podle něhož je cílem Ruska vtrhnout do Evropy, aby tak podpořili své proválečné politiky. Pravda je, že „americká zpravodajská služba“ zastává stanovisko, že Rusko nemá ani schopnost dobýt a okupovat Ukrajinu, natož aby „vtrhlo a okupovalo“ Evropu.”

Tedy tak… Někdo má patrně velký zájem, abychom si mysleli něco jiného.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Do roku 2026 jako odborně silný tým
Metnar sundal vlajku, Zdechovský už křičí. Ale pochvala přišla
Poteče krev? Známe slovo, které vyžene „od koryt“ Fialovy pohrobky
Zwyrtek Hamplová: Tohle Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

USA , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Snaží se unijní politici vmanévrovat Evropu do války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Proč jste na ministra nenavrhli někoho, kdo má české občanství?

Podle mě by to měla být jedna z hlavních podmínek a divím se, že není ze zákona, a že zrovna vy nevyberete někoho, kdo má naše občanství. Děkuji za odpověď. Bartošová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Šlachta: Veřejné peníze si zaslouží veřejnou kontrolu. Tečka

17:03 Senátor Šlachta: Veřejné peníze si zaslouží veřejnou kontrolu. Tečka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat …