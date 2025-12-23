„Může se to stát i vám.“ Muž na trestném seznamu Bruselu promluvil

23.12.2025 11:13 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Je to politický proces,“ říká švýcarský vojenský analytik a bývalý důstojník Jacques Baud o svém zařazení na sankční seznam Evropské unie. Dle svého nejlepšího mínění se nedopustil ničeho nelegálního a nepovažuje se ani za propagandistu. Vzhledem k tomu, že je trestán Evropskou unií bez důkazů a bez možnosti obhajoby, hovoří o „katastrofě pro demokracii“ a varuje, že pokud se to může stát jemu, může to potkat každého Evropana.

„Může se to stát i vám.“ Muž na trestném seznamu Bruselu promluvil
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jacques Baud a Daniel Davis

Evropská unie 15. prosince uvalila sankce na 12 osob a další subjekty kvůli údajným destabilizačním aktivitám. Mezi sankciovanými osobami je i švýcarský vojenský analytik a bývalý důstojník Jacques Baud. Podle Bruselu šíří proruskou propagandu, konspirační teorie a manipuluje informacemi. Sankce vůči Baudovi zahrnují zmrazení majetku, zákaz poskytování finančních prostředků ze strany subjektů z Evropské unie i zákaz vstupu nebo tranzitu přes území Evropské unie.

V současnosti je na sankčním seznamu Evropské unie celkem 59 osob a 17 subjektů obviněných z účasti na destabilizačních aktivitách.

Jacques Baud se o svém možném zařazení na sankční seznam EU dozvěděl nejprve z médií a nebyl si jistý, zda je tato informace pravdivá. Pokusil se proto kontaktovat ambasádu v Bruselu, kde mu sdělili, že velvyslanec nemá čas, ale ozvou se mu zpět. To se nestalo.

Ačkoliv o jeho zařazení na sankční seznam Švýcarsko údajně vědělo, nebyl jím kontaktován a oficiálně se dozvěděl, že jeho jméno figuruje na sankčním seznamu až po jeho zveřejnění dne 15. prosince.

„Všechny moje bankovní účty jsou zmrazené a nemám povoleno cestovat po EU. To znamená, že se nemůžu vrátit do své země,“ uvádí Baud v rozhovoru na youtubovém kanále Daniela Davise zvaném Deep Dive.

„Jsem obviněn z propagandy pro Rusko a z toho, že jsem zodpovědný za provádění strategií nebo dezinformací připisovaných Rusku. Takže ani nevědí, jestli dezinformace, které mám provádět, jsou pro Rusko,“ říká Baud. Obvinění jsou podle něj falešná.

Odmítá také tvrzení, že by vytvořil konspirační teorii o tom, že Ukrajina zinscenovala vlastní invazi v roce 2022. Baud vysvětluje, že pouze citoval výrok Oleksije Arestovyče, tehdejšího poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny, z roku 2019, že cenou za vstup Ukrajiny do NATO bude velká válka s Ruskem. Arestovyč předpověděl, že by válka měla začít mezi lety 2021 a 2022.

„Jsem obviněn z toho, že jsem opakoval slova ukrajinského vůdce,“ vysvětluje Baud.

„I když se snažíte být co nejobjektivnější, stále je to považováno za proruské,“ seznává bývalý švýcarský důstojník.

Baud popírá, že by měl s Ruskem jakýkoli kontakt. Přestože byl několikrát zván, pozvání do ruských médií odmítá právě proto, že si je vědom, že by tam jeho slova mohla být vzatá jako propaganda.

Baud k tomu dodává, že jeho případ podle něj ukazuje na velmi špatný stav demokracie na Západě. Hovoří o tom coby o „katastrofě pro demokracii“, protože je sankcionován bez prokázání viny a bez možnosti se bránit.

Protože i kdyby byl propagandista, což není, jak tvrdí, nejde o trestný čin. V Evropě, Belgii ani Švýcarsku neexistuje zákon, který by propagandu zakazoval. Rozhodnutí o zařazení jeho jména na sankční seznam proto není právním, ale politickým rozhodnutím. Bylo přijato Evropskou radou, tedy ministry členských států, nikoli soudem. V případu Bauda neexistuje žádný rozsudek, a tak neexistuje ani právo na obhajobu.

„Nemám právo se hájit. Nemám právo se odvolat. Mohu pouze argumentovat, že to bylo neoprávněné, ale to by vedlo jen k dalšímu politickému procesu, nikoli právnímu procesu,“ říká Baud. „Technicky vzato se můžu vrátit k Evropské unii a říct jim, že je to špatně. Ale to je vše,“ dodává.

Baud uvádí, že mu právníci doporučují získat co nejširší veřejnou podporu, protože to je v jeho situaci nejúčinnější obrana. Varuje, že pokud může být sankcionován on, aniž by porušil zákon, může se to stát kterémukoli Evropanovi. Zdůrazňuje, že se nedopustil ničeho špatného ani nelegálního, a tvrdí, že jeho případ dokazuje, že i lidé, kteří dodržují pravidla a snaží se být „na správné straně“, mohou být podle něj vystaveni sankcím.

Celý rozhovor se švýcarským vojenským analytikem a bývalým důstojník Jacquesem Baudem ke zhlédnutí zde:

Článek obsahuje štítky

demokracie , EU , Rusko , svoboda projevu , propaganda , sankční seznam , fakta a dezinformace , Baud

