„Může se to stát i vám.“ Muž na trestném seznamu Bruselu promluvil

Evropská unie 15. prosince uvalila sankce na 12 osob a další subjekty kvůli údajným destabilizačním aktivitám. Mezi sankciovanými osobami je i švýcarský vojenský analytik a bývalý důstojník Jacques Baud. Podle Bruselu šíří proruskou propagandu, konspirační teorie a manipuluje informacemi. Sankce vůči Baudovi zahrnují zmrazení majetku, zákaz poskytování finančních prostředků ze strany subjektů z Evropské unie i zákaz vstupu nebo tranzitu přes území Evropské unie.
V současnosti je na sankčním seznamu Evropské unie celkem 59 osob a 17 subjektů obviněných z účasti na destabilizačních aktivitách.
Jacques Baud se o svém možném zařazení na sankční seznam EU dozvěděl nejprve z médií a nebyl si jistý, zda je tato informace pravdivá. Pokusil se proto kontaktovat ambasádu v Bruselu, kde mu sdělili, že velvyslanec nemá čas, ale ozvou se mu zpět. To se nestalo.
Ačkoliv o jeho zařazení na sankční seznam Švýcarsko údajně vědělo, nebyl jím kontaktován a oficiálně se dozvěděl, že jeho jméno figuruje na sankčním seznamu až po jeho zveřejnění dne 15. prosince.
„Všechny moje bankovní účty jsou zmrazené a nemám povoleno cestovat po EU. To znamená, že se nemůžu vrátit do své země,“ uvádí Baud v rozhovoru na youtubovém kanále Daniela Davise zvaném Deep Dive.
„Jsem obviněn z propagandy pro Rusko a z toho, že jsem zodpovědný za provádění strategií nebo dezinformací připisovaných Rusku. Takže ani nevědí, jestli dezinformace, které mám provádět, jsou pro Rusko,“ říká Baud. Obvinění jsou podle něj falešná.
„Jsem obviněn z toho, že jsem opakoval slova ukrajinského vůdce,“ vysvětluje Baud.
„I když se snažíte být co nejobjektivnější, stále je to považováno za proruské,“ seznává bývalý švýcarský důstojník.
Baud popírá, že by měl s Ruskem jakýkoli kontakt. Přestože byl několikrát zván, pozvání do ruských médií odmítá právě proto, že si je vědom, že by tam jeho slova mohla být vzatá jako propaganda.
Baud k tomu dodává, že jeho případ podle něj ukazuje na velmi špatný stav demokracie na Západě. Hovoří o tom coby o „katastrofě pro demokracii“, protože je sankcionován bez prokázání viny a bez možnosti se bránit.
Protože i kdyby byl propagandista, což není, jak tvrdí, nejde o trestný čin. V Evropě, Belgii ani Švýcarsku neexistuje zákon, který by propagandu zakazoval. Rozhodnutí o zařazení jeho jména na sankční seznam proto není právním, ale politickým rozhodnutím. Bylo přijato Evropskou radou, tedy ministry členských států, nikoli soudem. V případu Bauda neexistuje žádný rozsudek, a tak neexistuje ani právo na obhajobu.
„Nemám právo se hájit. Nemám právo se odvolat. Mohu pouze argumentovat, že to bylo neoprávněné, ale to by vedlo jen k dalšímu politickému procesu, nikoli právnímu procesu,“ říká Baud. „Technicky vzato se můžu vrátit k Evropské unii a říct jim, že je to špatně. Ale to je vše,“ dodává.
Baud uvádí, že mu právníci doporučují získat co nejširší veřejnou podporu, protože to je v jeho situaci nejúčinnější obrana. Varuje, že pokud může být sankcionován on, aniž by porušil zákon, může se to stát kterémukoli Evropanovi. Zdůrazňuje, že se nedopustil ničeho špatného ani nelegálního, a tvrdí, že jeho případ dokazuje, že i lidé, kteří dodržují pravidla a snaží se být „na správné straně“, mohou být podle něj vystaveni sankcím.
Celý rozhovor se švýcarským vojenským analytikem a bývalým důstojník Jacquesem Baudem ke zhlédnutí zde:
