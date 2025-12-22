Kupka (ODS): Zdravotnictví musí být funkční systém, ne experiment

Zdravotnictví musí být funkční systém, ne experiment!

Zdravotnictví musí být stabilní, odborně řízené a dlouhodobě udržitelné. Potřebuje jasná pravidla, kontinuitu a důraz na kvalitní péči pro všechny, bez neustálých a nepromyšlených změn. Systém musí být financován odpovědně a transparentně, bez zadlužování nemocnic. Peníze mají směřovat do péče o pacienty, ne do neefektivního provozu.

Kvalitní zdravotní péče musí být dostupná i mimo velká města. Je nutné podporovat regionální nemocnice, ambulance a pohotovosti, motivovat lékaře k práci v méně atraktivních oblastech a zajistit dopravní i organizační dostupnost péče pro seniory a rodiny s dětmi.

Zároveň digitalizace zdravotnictví má zjednodušit práci zdravotníkům a urychlit péči. Musí být jednotná, funkční a bezpečná. Cílem je méně papírování, rychlejší přenos informací a lepší návaznost péče, nikoliv drahé a nefunkční IT projekty.

Lékaři a sestry potřebují méně byrokracie, jasná pravidla a odpovídající podmínky pro svou práci. Bez nich systém fungovat nemůže. 

