Červenka (Trikolora): Ohlédnutí za volbami

Přichází doba nalézání optimálních řešení při cestě k větší svobodě, suverenitě a prosperitě naší drahé vlasti. Buďme pyšní na to, že volby proběhly na rozdíl od některých jiných evropských zemí víceméně demokraticky. Opět se ukázalo, že naše demokratické mechanismy jsou pevné a kvalitní. Chraňme je a odmítněme veškeré další změny volebního systému. Možná bych spíše doporučil vrátit se o krok zpět a zrušit poslední úpravu voleb v zahraničí.
Veliká gratulace všem, kteří uspěli. Zvítězili jsme všichni, kteří si přejeme svobodnou, demokratickou, suverénní a prosperující Českou republiku. Končí nejhorší vláda naší země minimálně od 1989, která nám přinesla obrovský růst zadlužení, položila základ k průmyslovému zaostávání, importu migrantů z afrických a islámských zemí a způsobila pokles životní úrovně většiny obyvatel.
Speciálně Gratuluji Zuzaně Majerové a Mirkovi Ševčíkovi, co ti si všechno vytrpěli, a nejen od tábora 5K.
Mgr. Miroslav Červenka
Pár slov k poraženým těchto voleb:
a) Největším poraženým jsou samozřejmě progresivisté a jejich agenda. Vypadá to, že v nejbližších několika letech z ní nebudou mít šanci prosadit vůbec žádnou ze svých priorit!
b) Propadla levice. Spojení Stačilo + SOCDEM budilo na první dobrou dojem, že vzniká silný levicový subjekt. Nezbývá jim nic jiného, než pokračovat v práci. Naše země slušnou autentickou levici potřebuje, jinak její místo zaberou právě progresivističtí extremisté. Neúspěch byl do značné míry způsoben vysokou volební účastí. Oni lidé, kteří přišli oproti minulým letům „navíc", rozhodně nebyli voliči Stačilo, spíše volili ANO a strany 5K. Svou roli samozřejmě sehrála vůči Stačilo nenávistná masmediální kampaň, zejména ve veřejnoprávních médiích. STRAŠILO VČERA ZVÍTĚZILO NAD STAČILO! Doufám, že se poměry ve veřejnoprávních médiích ZÁSADNĚ ZMĚNÍ.
c) A propo veřejnoprávní média, právě ona jsou dalším poraženým těchto voleb. Jsou totiž jednou z hlavních bašt progresivistů. Babiš byl v době svého minulého premiérského mandátu vůči nim zbabělý a zle se mu to vymstilo. Snažila se ho dostat do kriminálu a bezuzdně útočila také na jeho rodinu. Je potřeba minimálně vyměnit vysílací rady, odvolat ředitele a obměnit, případně zrušit a vybudovat nové redakce zpravodajství a publicistiky, v ideálním případě zrušit bez náhrady obě instituce, k tomu ale zřejmě nebude politická vůle...
d) Několik jmen, která mezi poraženými těchto voleb opravdu potěšila. Mandát nezískala jedna z neodpornějších kreatur na české politické scéně, Pirát Votápek, jediný z politiků, který řekl, že by se čeští vojáci měli zapojit do bojových akcí na Ukrajině. Výrazným poraženým je samozřejmě také ministr financí Stanjura, což se ovšem dalo čekat. Velkou radost mi udělalo, že mandát neobhájil Letocha ze STAN, který podal trestní oznámení na Zuzanu Majerovou za šíření poplašné zprávy. Posledním, koho vypíchnu, je aktivista české televize Lacina, rovněž ze STAN.
Před novou vládou v čele s ANO budou nebývalé možnosti, má v ruce klíč k dalekosáhlým změnám, jaké nemají v naší politice po roce 1989 obdoby. Může při vzájemně vstřícném přístupu totálně překopat politickou mapu ČR, snížit byrokracii, zvýšit životní úroveň obyvatel, usmířit rozdělenou společnost včetně uměle vyhrocených mezigeneračních vztahů. Přejme jí úspěch a držme palce!
Jedním z dalších úkolů nepochybně bude obměna státní správy a důkladné prověření/dotažení všech kauz a podivných machinací. Je potřeba opravdu důkladně, systémově a nemilosrdně pátrat a trestat. Kdo kradl, zneužíval funkce nebo např zradil vlast, musí být spravedlivě a tvrdě odsouzen, už jenom jako odstrašující příklad pro případné následovníky. Nová vláda by se měla také zasadit o propuštění všech politických vězňů, tj. lidí souzených nikoliv za to, že někoho konkrétního poškodili, ale za své názory. Doufám také ve zrušení některých paragrafů, na základě kterých byli tito lidé odsouzeni!
Zaujalo mě, že jak Fialova vláda, tak potenciální budoucí vláda ANO se opírala/bude opírat o stejný počet poslanců – 108.
Nakonec jsem si nechal něco málo slov k výsledku mnou podporované kandidátky SPD. Je zřejmé, že nebylo dosaženo stanoveného cíle. Objektivní příčiny jsou dle mého ty samé jako v případě Stačilo!, vysoká volební účast a nenávistná masmediální kampaň. Svou roli ovšem sehrály také subjektivní příčiny, v prvé řadě nedomyšlené rozhodnutí o absenci členů menších stran na kandidátkách ve většině volebních krajů. Bez nich na místech v TOP 10, nemuselo jít nutně o volitelná místa, přišel horší než očekávaný výsledek, v rezultátu pak méně poslaneckých míst a ztráta naděje v nějakou formu výlučné spolupráce ANO/SPD se 101 a více mandáty.
Prakticky denně jsem byl před volbami bombardován dotazy, jak je možné, že kandidáti Trikolory nejsou na kandidátní listině v kraji, a nejinak tomu bylo i v jiných krajích a dalších subjektech, spolupracujících s SPD v rámci SPD+. Přitom náš přínos pro úspěch kandidátů je očividný také z preferenčních hlasů a procentuální úspěšnosti v krajích:
1 – Rajchl Jindřich JUDr. 14 270 28,14
2 – Okamura Tomio 12 333 23,16
3 – Ševčík Miroslav doc. Ing. CSc 10 439 20,73
4 – Šichtařová Markéta Ing. 9 329 28,02
5 – Foldyna Jaroslav 7 197 20,32
6 – Vondráček Libor Mgr. 5 387 19,48
7 – Fiala Radim Ing. 5 094 15,87
8 – Šafránková Lucie Bc. 4 556 9,04
9 – Doležal Tomáš Ing. Mgr. 3 474 6,52
10 – Majerová Zuzana 3 259 11,72
Pikantní je, že mnozí nezvolení exposlanci SPD byli právě ti, kteří nejvíc prosazovali absenci dalších členů menších stran na kandidátkách.
Vítěznými volbami skončilo po mém soudu období společného opozičního boje proti pětidemoličním progresivistům a přichází doba nalézání optimálních řešení při cestě k větší svobodě, suverenitě a prosperitě naší drahé vlasti. Znovu také nabude na významu pravo-levé vidění cest k dosažení těchto cílů. Subjekty spojené v SPD+ se musí rozhodnout, jak dál.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Červenka
