Česká suverenita - sociální demokracie: Prezident Ing. Miloš Zeman se zúčastní sjezdu

„Jsem opravdu nadšená, že prezident Zeman přijal naše pozvání a zúčastní se sjezdu strany. Trochu mi to připomíná začátky ČSSD. Stejně to vnímají i ti, co dnes v desítkách každý den vstupují do naší strany. Všichni jsou nadšeni, že se nám podařilo zachránit tradiční značku strany a jsou připraveni ji znovu dostat do poslanecké sněmovny. Co je pro mne důležité je to, že na sjezdu budou dva nejúspěšnější premiéři sociální demokracie, kteří dokázali vyhrát volby a hlavně dobře řídit naši zemi Ing. Miloš Zeman a Ing, Jiří Paroubek. Osobně jsem přesvědčena, že lepší nový začátek strany pod značkou ČSSD si nemůžeme přát“ sdělila předsedkyně ČSSD Mgr. Jana Volfová.

