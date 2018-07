Chalupa (ANO): Dvakrát to fakt stačilo

Možná, že kdyby se Američané podívali na to, co zde předvádíte, byli by zklamaní z Vás.

A panu Trampovi a Američanům bych rád připoměl, že po II. SV tehdejší americká politická elita velmi dobře, pokud jde o NATO, formulovala následující: "my uvnitř, Rusko venku a NĚMECKO DOLE". DOLE, pane Trumpe!

Zkuste pane Jando odhadnout, z jakých důvodů k takovému rozhodnutí dospěli....možná se tak stalo na základě toho, co našli a viděli v německých koncentračních táborech, třeba.... Tedy - rozhodně nemám nic proti tomu aby SRN investovala do veškerého humanitárního vybavení, vojenské medicíny, mírových misí, vědy a výzkumu, potravin a já nevím čeho - ať už ve výši dvou nebo čtyř procent. Ale s veškerou rozhodností je třeba odmítnout to, aby Němci investovali 4% svého HDP do živé síly, tanků, vrtulníků, raket atd. DVAKRÁT TO FAKT STAČILO!!!

Zmíněný článek ZDE.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa (ANO): Inovace, excelence a budování proexportních kapacit Chalupa (ANO): Poděkování panu ex-náměstkovi Ing. Kuchtovi Chalupa (ANO): Ne, každý zblbne, ne každý... Chalupa (ANO): Sankce jsou podobným nesmyslem jako kvóty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV