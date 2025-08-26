Senátor Láska: V čem je ten rozdíl?

26.08.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyslání českých vojáků na Ukrajinu

Senátor Láska: V čem je ten rozdíl?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Václav Láska

Mám k vám dotaz. Na můj názor, že by na Ukrajině měli se zajištěním případného míru pomáhat čeští vojáci, se mi dostává často argumentu, že nejdříve mám do Ukrajiny vyjet “válčit”, nebo rovnou “umírat” já se svojí rodinou, a pak teprve tam mohu posílat české vojáky.

Zajímá mě tedy, zda v případě dřívější účasti českých vojáků na zahraničních misích v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Mali, v pobaltských zemích či na Sinaji bylo také třeba, aby na místo nejdříve vyjeli zákonodárci se svými syny, či zda to šlo i bez toho.

Pokud to šlo bez toho, tak prosím, kde je dnes ten rozdíl, že s případnou misí na Ukrajině by to tentokrát takto nešlo?

Děkuji za vysvětlení.

Mgr. Václav Láska

  • BPP
  • Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Láska: Označením za b*zeranta mě urazit nemůžete
Senátor Láska: Tlumiče? Udělali jsme chybu, teď ji napravujeme
Senátor Láska: Zhoršující se bezpečnostní situace
Senátor Láska: Jděte fakt do háje!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Láska , Senát , Ukrajina , Armáda ČR

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s vysláním českých vojáků na Ukrajinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

9:15 Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

Rozhazovačné nakládání s veřejnými financemi, pokud jde o posílání peněz do zahraničí nebo o nekontr…