Senátor Láska: V čem je ten rozdíl?

Mám k vám dotaz. Na můj názor, že by na Ukrajině měli se zajištěním případného míru pomáhat čeští vojáci, se mi dostává často argumentu, že nejdříve mám do Ukrajiny vyjet “válčit”, nebo rovnou “umírat” já se svojí rodinou, a pak teprve tam mohu posílat české vojáky.
Zajímá mě tedy, zda v případě dřívější účasti českých vojáků na zahraničních misích v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Mali, v pobaltských zemích či na Sinaji bylo také třeba, aby na místo nejdříve vyjeli zákonodárci se svými syny, či zda to šlo i bez toho.
Pokud to šlo bez toho, tak prosím, kde je dnes ten rozdíl, že s případnou misí na Ukrajině by to tentokrát takto nešlo?
Děkuji za vysvětlení.
Mgr. Václav Láska
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV