Chalupa (ANO): Inovace, excelence a budování proexportních kapacit

V NATO máme na to - tak proč do toho nejít....

Na NATO Center of Excellence for CBRN ve Vyškově na Moravě máme plné právo být hrdí - patří k nejlepším na světě.

Ale je na našem území zatím jen jedno!. Budu pokračovat v prosazování záměru vybudování dalšího obdobného NATO Center of Excellence, v tomto případě pro "umělou inteligenci a robotické systémy", který jsem jako poslanec definoval a vyslovil již v roce 2016 - a jsem rád, že současná reprezentace MO začala této ambici věnovat potřebnou pozornost.

Máme skvělé odborníky, máme špičkové vojenské i akademické zázemí, díky CBRN máme i super know how - v NATO MÁME NA TO - tak proč do toho nejít. Věda, výzkum a vývoj v oblasti obrany a bezpečnosti, inovace jsou, mimo jiné, i základem úspěšné mezinárodní spolupráce a PROEXPORTNÍ EKONOMIKY se všemi pozitivními efekty.

(převzato z Profilu)

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

